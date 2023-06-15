TCMB'nin net uluslararası rezervlerinde toparlanma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri, veri tarihinin en düşük seviyesini görmesinin ardından geçen hafta toparlanmasına karşılık -3.17 milyar dolar ile yine negatif bir değer alırken, toplam rezervler geçen hafta 701 milyon dolar geriledi.

TL'nin dolar karşısında keskin değer yitirdiği, bankacıların TCMB dahil kamu kurumlarının döviz talebini karşılamakta eskisi kadar yoğun rol almadıklarını belirttikleri 9 Haziran'da sona eren haftada böylece TCMB'nin net rezervleri yükselmiş, brüt rezervleri ise sınırlı gerilemiş oldu.

Özellikle Mayıs ayındaki seçimlerin öncesinde oluşan yoğun döviz talebi TCMB'nin döviz rezervlerinde genle yayılan sert düşüşler yaratmış, net rezervin de eksiye dönmesine yol açmıştı.



TCMB'nin yayımladığı verilere göre 9 Haziran'da sona eren haftada net uluslararası rezervler bir önceki haftaya kıyasla 2.53 milyar dolar arttı.

TCMB'nin rezervlerdeki altının değeri aynı dönemde 252 milyon dolar azalarak 41.99 milyar dolar, brüt döviz rezervleri de 449 milyon dolar azalarak 57.79 milyar dolar oldu. Böylece bu iki kalemden oluşan toplam rezerv 701 milyon dolar geriledi.

Toplam rezervler böylece bir haftalık toparlanmanın ardından tekrar düşüş kaydetmiş oldu.

Net rezervler böylece yılın başından beri geçen 23 haftanın sadece yedisinde yükseliş kaydetti. Yıl başından bu yana net rezervlerdeki toplam düşüş 30.71 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Toplam rezervlerde yıl başından bu yana kaydedilen düşüş ise 29 milyar dolar oldu.