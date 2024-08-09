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TCMB’nin önlemlerine rağmen döviz kredileri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz kredilerinde büyümenin önüne geçmek amacıyla sınırı aşağı çekmesine rağmen 2 Ağustos haftasında döviz kredileri artış gösterdi.

Haber Merkezi
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TCMB’nin önlemlerine rağmen döviz kredileri yükseldi
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Ekonomi yönetiminin şirketlerin döviz pozisyonlarına karşı attığı adımlar döviz kredilerinde büyümeyi durdurmadı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden BloombergHT’nin derlediğine göre, döviz kredileri 2 Ağustos haftasında 1,3 milyar dolar arttı. Son artışla birlikte toplam döviz cinsi kredilerin büyüklüğü 156,5 milyar dolara çıktı.

Temmuz ayı ortasında TCMB, yabancı para kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırını yüzde 1,5'e indirmişti.

"TL kredilerinin payının korunması amaçlanıyor"

TCMB'den yapılan duyuruda, TCMB'nin sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar attığı, bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapılarak dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası (TL) kredilerin payının korunmasının amaçlandığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu kapsamda, yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1,5'e indirilmesine, TL kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarının sabit tutulmasına karar verilmiştir. Ek olarak, yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletilerek, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredilerinin TL ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

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