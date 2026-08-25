TCMB'nin repo ihalesinde faiz yüzde 37 oldu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğü Türk Lirası Piyasaları Müdürlüğü tarafından açıklanan 6784 numaralı ihalede kabul edilen tutar 999 milyon 999 bin 985 TL oldu.

İhalede minimum, ortalama ve maksimum basit faiz oranlarının tamamı yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti.

Minimum, ortalama ve maksimum bileşik faiz oranları ise yüzde 44,58 olarak kaydedildi.