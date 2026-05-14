TCMB’nin revizyonu son yılların en sert değişimlerinden biri oldu

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Enflasyon Raporu-II sunumunu yaptı. Enflasyon hedefleri ve tahminleri yükseldi. Yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısı tarihi 12 Şubat 2026 olurken, yapılan tahminlerde 16 gün sonra başlayacak ABD-İran savaşı etkileri öngörülmemişti.

Savaş öncesinde de dezenflasyon sürecinde yavaşlama görülse de savaş sonrası revizyonlar kaçınılmaz olunca TCMB’nin tahmin ve hedeflerindeki artış dikkat çekti.

Son yılların en yüksek revizyonlarından oldu

Bu gelişmeler ışığında birçok öngörü de değişirken, geçmiş yıllar içinde Enflasyon Raporu’ndaki değişimler ve gerçekleşmelere yakından bakıldığında son yılların en önemli revizyonlarından biri görüldü.

TCMB, önemli gelişmeler olmadığı sürece genel olarak ilk iki toplantıda yüksek revizyonlar yapmazken, gerçekleşmelere en yakın dönem olan son toplantılardaysa tahminlerdeki değişimler öne çıkıyor.

Son olarak enflasyondaki hızlanmayla 2022’de ikinci toplantıda görülen revizyon yaklaşık 20 puana yakın olmuştu.

2026 yılı için yapılan yaklaşık 8 puanlık yukarı yönlü revizyon, geçmiş yıllardaki örneklerle karşılaştırıldığında dikkat çekici seviyeye ulaştı. Özellikle 2022 ve 2023 yıllarında kur şokları ve yüksek maliyet baskıları nedeniyle yapılan sert revizyonların ardından, 2026’daki güncelleme de en yüksek değişimlerden biri olarak öne çıktı.

Yılın ilk ve son Enflasyon Raporu toplantıları arasındaki farklara bakıldığında, 2022 ve 2023’te revizyonlar dikkat çekmişti. 2024 ve 2025’te bu fark görece sınırlı kalsa da 2026’daki yükseliş dezenflasyon sürecinin beklenenden daha kırılgan ilerlediğine işaret etti.

Öte yandan geçmiş dönem tahminleri ile gerçekleşmeler karşılaştırıldığında TCMB’nin özellikle küresel şokların yoğunlaştığı dönemlerde hedeflerin gerisinde kaldığı görüldü. Enerji fiyatları, kur hareketleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle özellikle 2021 sonrası dönemde gerçekleşen enflasyonun tahminlerin oldukça üzerine çıktığı izlendi.

2026 yılı için nisan ayı gerçekleşmelerine bakıldığında da mevcut enflasyonun, yıl sonu hedefinin yaklaşık 8 puan üzerinde seyretmesi dikkat çekti. Bu görünüm, yılın kalan döneminde para politikasında sıkı duruşun korunacağı beklentilerini güçlendirdi.