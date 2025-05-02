TCMB'nin rezervleri 11 ayın en düşüğünde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net uluslararası rezervleri üst üste yedinci haftasında da düşüşünü sürdürdü.

TCMB verilerine göre, net uluslararası rezervleri 25 Nisan ile sona eren bir haftada 3 milyar 619 milyon dolar geri geldi. Böylece bir önceki hafta 38 milyar 631 milyon dolar olan net rezervler, 35 milyar 12 milyon dolara indi.

Resmi rezerv 11 ayın en düşüğünde

Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 3,8 azalarak 141,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti ve 17 Mayıs 2024 haftasından bu yana en düşük seviyesine geriledi. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 8,9 azalarak 51,6 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,5 azalarak 81,8 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,1 artarak 7,7 milyar dolar oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 1,9 artarak 114,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 3,4 artarak 59,3 milyar dolar, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre yüzde 0,4 artarak 55,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,8 milyar dolar seviyesinde oldu.