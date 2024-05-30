TCMB'nin rezervleri açıkladı: 4 haftada 18 milyar dolar artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste dördüncü haftasında da artış gösterdi. Söz konusu dönemde artış 18,2 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre, 24 Mayıs itibarıyla toplam rezervler 3 milyar 117 milyon dolar artarak 139 milyar 125 milyon dolardan, 142 milyar 242 milyon dolara çıktı. Böylece rezervler bu yılın en yüksek seviyesine geldi.

Brüt rezervler 4 milyar 216 milyon dolar artarak 78 milyar 549 milyon dolardan 82 milyar 765 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 1,1 milyar dolar geriledi ve 60 milyar 576 milyon dolardan 59 milyar 476 milyon dolara indi.

Bir önceki hafta 33 milyar 840 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 6 milyar 509 milyon dolar artarak 40 milyar 349 milyon dolara çıktı.