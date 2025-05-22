TCMB'nin rezervleri aralıksız üç haftadır yükselişte

Resmi rezerv varlıkları, 16 Mayıs haftasında geçen haftaya göre yüzde 0,9 artarak 145,7 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 7,8 artarak 57,8 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,4 azalarak 80,3 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,2 azalarak 7,6 milyar dolar oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre %0,1 artarak 121,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre %1,3 artarak 61,1 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre %1,0 azalarak 60,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları seviyesindedir."

Net rezervler nisandan bu yana en yüksek seviyede

TCMB, net rezervleri üst üste ikinci haftasında da yükseldi ve nisan başından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

TCMB'nin verileri göre, 16 Mayıs ile sona eren haftada net rezervler 2,4 milyar dolar artışla 39 milyar 986 milyon dolara ulaştı.

Böylece rezervler iki haftada 7,2 milyar dolar arttı ve 4 Nisan tarihinden bu yana en yüksek seviyesine çıktı.