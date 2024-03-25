TCMB’nin rezervleri PPK haftasında da geriledi

Ali Orhan Yalçınkaya / EKONOMİ

Merkez Bankası’nın 22 Mart haftasına ilişkin döviz rezervlerine dair haftalık durumu 28 Mart Perşembe günü öğreneceğiz. Hafta başında (bugün) yayımlanan analitik bilançodan ise, bunu tahmin edebiliyoruz.

Şöyle ki, analitik bilançodaki “Dış Varlıklar” kalemindeki değişim ile TCMB’nin açıkladığı toplam döviz rezervleri değişimi uyumlu seyretmektedir.

Nitekim söz konusu haftada altın dahil brüt rezervlerin 4.1 milyar dolar azalarak 123.8 milyar dolara, Net Uluslararası Rezervlerin (NUR) ise 4.5 milyar dolar azalarak 15.1 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.

Merkez Bankası’nın kendine ait altın rezervi bulunduğundan, altının ons fiyatındaki değişim bu değerlemeyi etkilemektedir. Geçtiğimiz hafta altının ons fiyatının haftalık bazda yüzde 0.04 yükseldiğini izlemiştik. Bunun da etkisinin 15 milyon dolar ile artış yönünde olduğu hesaplanıyor.

Diğer taraftan TCMB’nin “Dış Varlıklar” ile “Toplam Döviz Yükümlülükleri” farkından oluşan Net Döviz Pozisyonu 3.9 milyar dolar azalarak 5.9 milyar dolara geriledi.

Söz konusu haftada swap stoku 1.0 milyar dolar, döviz depo stoku 103 milyon dolar artış göstermişti. Swaplar bilanço dışı yükümlülük olarak izlenmekte olup, burada yaşanan değişim yönünde brüt ve net uluslararası rezervler etkilenmektedir. Döviz depo işlemleri ise bilanço içi yükümlülük olarak takip edilirken, yaşanan değişimin tersi yönünde net uluslararası rezervleri etkilemektedir.

NUR seviyesinin bankalarla yapılan swaplar ile 1.0 milyar dolar artış, altının ons fiyatı kaynaklı 15 milyon dolar artış ve kamu mevduatı kaynaklı 608 milyon dolar azalış ile nette 414 milyon dolar artması gerekirken gerçekleşmenin 4.5 milyar dolar azalış yönünde olması söz konusu haftada 4.9 milyar dolar net döviz satışı gerçekleştirildiğini düşündürüyor.

Böylece 2024 yılı başından bu yana brüt rezervler 17.3 milyar dolar, net uluslararası rezervler ise 19.8 milyar dolar gerileme kaydetmiş olacak.