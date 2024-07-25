TCMB'nin rezervlerinde sınırlı yükseliş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta az da olsa artış kaydetti. TCMB verilerine göre, 19 Temmuz itibarıyla toplam rezervler 114 milyon dolar artarak 153 milyar 796 milyon dolardan, 153 milyar 910 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 94 milyar 345 milyon dolardan 94 milyar 695 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 59 milyar 451 milyon dolardan 59 milyar 214 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 47 milyar 701 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 512 milyon dolar azalarak 47 milyar 189 milyon dolara indi.