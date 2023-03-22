TCMB'nin rezervlerinde 'Suudi' yükselişi

Bankacılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam ve net rezerv tahminlerini revize etti. Buna göre, TCMB'nin rezervlerinin Suudi Arabistan mevduatının da desteğiyle geçen hafta 7 milyar dolar arttığı, net rezervde 2 milyar dolar yükseliş olduğu tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun, 5 milyar dolar tutarındaki mevduatı geçen hafta Pazartesi günü itibarıyla TCMB hesaplarına girmişti.

Resmi veriler bu hafta perşembe günü saat 14.30'da açıklanacak.

Toplam rezervler 120 milyar dolara gerilemişti

Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Mart haftasında bir önceki haftaya göre, 346 milyon dolar azalarak 120 milyar 13 milyon dolara gerilemişti. Verilere göre, 10 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 585 milyon dolar azalışla 69 milyar 696 milyon dolara inmişti. Brüt döviz rezervleri, 3 Mart'ta 70 milyar 281 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 238 milyon dolar artarak 50 milyar 78 milyon dolardan 50 milyar 316 milyon dolara çıkmıştı.