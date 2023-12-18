TCMB'nin 'Yatırımcı Günleri' New York'ta başlayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk kez yatırımcı günü temasıyla 11 Ocak'ta JPMorgan'ın New York merkezinde gerçekleştireceği toplantı, başkan Hafize Gaye Erkan'ın para politikası konulu sunumu ile başlayacak.

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sizleri Türk yetkililer ve yatırımcılar ile görüşeceğiniz bir güne davet ediyor" notu ile yatırımcılara iletilen davete göre, ilk olarak TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı 45 dakikalık bir sunum yapacak.

Programa göre Erkan'ın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı 45 dakikalık sunum yapacak.

Programa göre yatırımcı paneli JPMorgan yöneticileri katılımı ile Erkan moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. TCMB'den başkan, başkan yardımcıları ve birim yöneticilerinin de katılımıyla; dezenflasyon patikası, döviz rezervleri stratejisi, bankacılık sektörü ve makroihtiyati çerçeve başlıklı ayrıntılı oturumlar da gerçekleştirecek.

Toplantının sonunda Erkan, JPMorgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak moderetörlüğünde soruları yanıtlayacak.

Banka her ne kadar yatırımcı toplantıları düzenlese de yeni formatta ABD'de başlayacak toplantı ile birlikte "Yatırımcı Günü" teması ilk kez kullanılacak.

Yabancıların son yıllarda Türkiye'ye ilgili yoktu

Yabancılar, yükselen enflasyon karşısında faiz oranlarını düşürmek de dahil alışılmışın dışındaki politikalar ile Türkiye'yi son yıllarda yatırım tercihleri arasına almıyordu.

Mayıs ayındaki genel seçimler ardından geçen yaklaşık altı aylık süreçte önce olumsuz bakış açısı değişmeye başladı; ardından yatırımcılar Türkiye piyasalarına geri dönmeye başladılar.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü 8 Aralık haftasında net 1.45 milyar dolar ile altı buçuk yılın en büyük haftalık girişine işaret etti.

TCMB verilerine göre yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS portföyü 8 Aralık haftasında 891.4 milyon dolar arttı. Bu Ağustos 2017'den beri görülen en yüksek haftalık giriş oldu.