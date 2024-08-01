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TCMB’den yeni sterilizasyon hamlesi: TL’de gün içi depo ihaleleri açılabilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) likidite fazlasını çekmek amacıyla ek olarak gün içinde Türk Lirası depo ihaleleri açabileceği bildirildi.

Haber Merkezi
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TCMB’den yeni sterilizasyon hamlesi: TL’de gün içi depo ihaleleri açılabilir
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Bankacılık sisteminde likidite fazlası devam ederken, TCMB’nin likidite sterilizasyonunda yeni bir hamle hazırlığında olduğu bildirildi.

TCMB’nin bankalara yolladığı yazıda, ihtiyaç görülmesi halinde gün içinde 11:00-11:30 saatlerindeki TLdepo ihalelerine ek olarak gün içinde de TL depo ihaleleri açabileceği bildirildi.

Bankacılık sisteminde 30 Temmuz'da 347,5 milyar TL ile mayıs ayından bu yana en yüksek likidite fazlası görülmüştü.

Faiz kararında da vurgulamıştı

TCMB, son PPK toplantısı metninde likidite sterilizasyonuna yönelik çalışmaların süreceğine işaret etmişti.

Toplantı karar metninde, “kredi büyümesi ve kompozisyonu göz önünde bulundurularak makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek şekilde yabancı para kredilere yönelik ek önlemler alındığı” hatırlatılırken, TCMB kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde de parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla desteklenmeye devam edileceği vurgulanmıştı.

TCMB, likidite koşullarını yakından izlediğini, sterilizasyon araçlarının da gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacağını ifade etmişti.

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