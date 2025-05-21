  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TCMB’nin yol haritasında gözler ‘Enflasyon Raporu’nda olacak! Hedef tahminler değişecek mi?
Takip Et

TCMB’nin yol haritasında gözler ‘Enflasyon Raporu’nda olacak! Hedef tahminler değişecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yarın 2025 yılının ikinci Enflasyon Raporu'nu açıklayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın sunumuyla TCMB’nin yol haritası ve hedef tahminler belli olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TCMB’nin yol haritasında gözler ‘Enflasyon Raporu’nda olacak! Hedef tahminler değişecek mi?
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci enflasyon raporunu yarın açıklayacak. Bankanın yıl sonu ve sonraki iki yıla ilişkin enflasyon tahminleri kamuoyu ile paylaşılacak.

Başkan Fatih Karahan Enflasyon Raporu'nu açıklayacak

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II'nin tanıtımı amacıyla yarın saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Enflasyonda beklentiler açıklanacak

Karahan, bankanın yıl sonu ve sonraki iki yıla ilişkin enflasyon tahminlerini açıklayacak. Sunumda küresel ekonomideki son durum ve yurt içindeki enflasyon gelişmeleri de önemli yer tutacak.

 İlk raporda 2025 enflasyon tahmini yüzde 24 olmuştu

Yılın ilk enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 olarak belirlenmişti. Gelecek yıl için yüzde 12 seviyesinde korunmuştu. Enflasyon hedefinin 2027 yıl sonunda ise yüzde 8'e gerilemesi öngörülmüştü.

Finansal hizmetlere güven 9,2 puan azaldıFinansal hizmetlere güven 9,2 puan azaldıEkonomi
TARİŞ'ten Kurban Bayramı öncesi 30 bin TL avans!TARİŞ'ten Kurban Bayramı öncesi 30 bin TL avans!Ekonomi
Uluslararası Enerji Ajansı’ndan kritik mineral uyarısı: Bakırda 10 yıl içinde arz açığı bekleniyorUluslararası Enerji Ajansı’ndan kritik mineral uyarısı: Bakırda 10 yıl içinde arz açığı bekleniyorKüresel Ekonomi
BM’den kırsal dönüşüm çağrısı: Gıda güvenliği için yatırım şartBM’den kırsal dönüşüm çağrısı: Gıda güvenliği için yatırım şartKüresel Ekonomi
Ekonomi
Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
İŞKUR'dan yılın ilk dört ayında 25 bin kişiye iş ve kariyer desteği!
İŞKUR'dan yılın ilk dört ayında 25 bin kişiye iş ve kariyer desteği!
İstanbul'daki ünlü AVM satılıyor mu? Zorlu AVM için çarpıcı iddia
İstanbul'daki ünlü AVM satılıyor mu? Zorlu AVM için çarpıcı iddia
Türk Eximbank'tan 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Türk Eximbank'tan 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Kültürel miras koruma altında! Siirt ‘Bıttım’ sabunu coğrafi işaret aldı
Kültürel miras koruma altında! Siirt ‘Bıttım’ sabunu coğrafi işaret aldı
Nisan ayında İstanbul’un tercihi: Meyvede çilek, sebzede domates
Nisan ayında İstanbul’un tercihi: Meyvede çilek, sebzede domates