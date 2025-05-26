TCMB'nin yurt dışı ZK kararını uzmanlar nasıl yorumladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) makro ihtiyati çerçeveye ilişkin yaptığı basın duyurusuyla, makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen Türk lirası cinsi kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişiklikler yapıldı.

Uzmanlar bu kararı nasıl yorumladı?

“Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek?” başlıklı Ekonomi Masası yayınında Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Uzmanı Berna Önsel, “Neden böyle bir karar verildi? Enflasyon raporu sonrasında offshore tarafından hızlı gerileme görüldü. Bankalar offshore’da ucuz TL temin ederken, TCMB’de yurt içinde etkinin düştüğünü gördük. Bu sabah zorunluk karşılık tarafında etki ile güne başlıyoruz” şeklinde kararı yorumladı.

Prof. Dr. Serap Durusoy, ZK artışı için “Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılarak; 1 aya kadar vadede yüzde 18’e, 3 aya kadar vadede yüzde 14’e yükseltildi” dedi.

Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılarak;

1 aya kadar vadede yüzde 18’e,

3 aya kadar vadede yüzde 14’e

yükseltildi. — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) May 24, 2025

Ali Çufadar, ZK kararını “Nasıl okuyacağız?” diyerek şöyle söyledi:

Nasıl okuyacağız? TCMB sıcak-spekülatif para ile rezerv artışında-likidite yaratmada biraz temkinli olmak istiyor... "Alma-alma-alma" söylemim ile uyumlu, ama ince ayar. Doğru adım... Likidite artarsa, Haziran sonunda yine TCMB zararlarını konuşacağız, zira...”

Nasıl okuyacağız?



TCMB sıcak-spekülatif para ile rezerv artışında-likidite yaratmada biraz temkinli olmak istiyor...



"Alma-alma-alma" söylemim ile uyumlu, ama ince ayar. Doğru adım...



Likidite artarsa, Haziran sonunda yine TCMB zararlarını konuşacağız, zira... https://t.co/EPDgtCOD4I — Ali Çufadar (@ali_cufadar) May 23, 2025

Ömer Rıfat Gencal’ın ZK yorumu şu şekilde oldu:

“TCMB Tük Lirası yükümlülüklere uygulanan zorunlu karşılıkları %12’den vadelerine göre 1 aya kadar vadede %18 3 aya kadar vadede %14’e yükseltti.. Düzenlemelerin aşırıya kaçması ile etkin piyasa koşulları ve maliyetleme nasıl sağlanacak çok şüpheliyim..”

TCMB Tük Lirası yükümlülüklere uygulanan zorunlu karşılıkları %12’den vadelerine göre



1 aya kadar vadede %18

3 aya kadar vadede %14’e yükseltti..



Düzenlemelerin aşırıya kaçması ile etkin piyasa koşulları ve maliyetleme nasıl sağlanacak çok şüpheliyim.. pic.twitter.com/UYR4gNxcfW — Ömer Rıfat Gencal (@omgencal) May 24, 2025

E507 hesabından da yapılan ZK artışı yorumu, “Yurt dışından sağlanan TL cinsi kredi ve repolara Şubat ayında zorunlu karşılık artışı (%12) gelmişti. Şimdi de, kısa vadelilere (1 aya kadar ve 3 aya kadar) ekstra zam geldi (%18 ve %14). Niye? Londra'da TL fazla olduğu zaman faizler düşüyor. Yerli bankalar da bu fonlara ucuzdan ulaşınca, yurt içi faizlere aşağı baskı yapabiliyor. Zorunlu karşılık artışı bunu pahalandırır. "Merkezce" belirtecek olursak: parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla...” şeklinde oldu.