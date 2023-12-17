TCMM Başkanı Erkan'ın sözlerine Özgür Demirtaş'tan yorum: Anlamadığım bir şeyler var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün Hürriyet gazetesine bir röportaj verdi. Ahmet Hakan’ın sorularına yanıt veren Erkan, kira artış sorunu, enflasyon ve hayat pahalılığı gibi meselelere değindi.

Ses getiren sözler: Annemlere yerleştik

Erkan’ın röportajından en çok ses getiren bölüm ise İstanbul’daki kiraların yüksekliğine dikkat çekerken yaptığı bir açıklama oldu. Bir insanın 10 evi olmaması, 10 insanın bir evi olması gerektiğini belirten Erkan, “İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” demişti.

ABD'de milyonlarca dolar kazanan biri...

Erkan’ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken, konu ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın da dikkatini çekti. Akademisyen Demirtaş, “Ben Merkez Bankası başkanının neden Annesinin evinde yaşadığını anlamadım” derken şöyle devam etti: “ABD'deki pozisyonunda Milyonlarca Dolar kazanan biri bir ev tutar? Anlamadığım bir şeyler var…”