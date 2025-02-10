TÇÜD Genel Sekreteri Yayan, ABD'nin vergi kararını değerlendirdi: 'Bizim için olumlu'

Yayan Trump’un açıklamasını değerlendirdi: Her açıklamada hop oturup hop kalkmamak için yerli ürüne yönelmeliyiz

Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan ABD vergi kararını EKONOMİ’ye değerlendirdi:

“Vergi sadece bize uygulanıyordu, diğerlerine de gelirse bizim için olumlu”

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi kararını EKONOMİ’ye değerlendiren Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, açıklamanın henüz net olmadığını bildirdi.

Yayan, ABD’nin daha önce Kanada, Brezilya, Japonya, Güney Kore, Meksika gibi ülkelere uyguladığı vergiyi kaldırdığını ve yüzde 25’lik verginin sadece Türkiye’ye uygulandığını hatırlattı. Diğer ülkelere de yüzde 25 vergi getirilmesinin Türkiye’nin lehine olabileceğini aktaran Veysel Yayan, eğer Türkiye’ye yönelik verginin de tekrar artırılması halinde olumsuz çıkabileceğini bildirdi.

Olumsuzluğa rağmen Türkiye’nin ABD’ye yaptığı ihracatın zaten 287 bin tona kadar gerilediği için sektörün bundan çok fazla etkilenmeyeceğine değinen Yayan, “Geçmişte yaptığımız 2.5 milyon tona kıyasla son derce düşük bir rakam” dedi.

Sınırlamalar yerine ithalata bakmalıyız

Türkiye’nin bugün 39 milyon tonluk nihai tüketimi olan bir ülke olduğu bilgisini veren Veysel Yayan, ülkelerin getirdiği sınırlamalara bakmak yerine yurt içi tüketimin yurt içi üretimle karşılanmasına bakılması gerektiğini belirtti.

Geçen yıl 17 milyon ton ithalat yapıldığını kaydeden Yayan, Türkiye’de kapasitenin 60 milyon tonu bulduğunu, dolayısıyla sektörün tüm yurt içi talebi karşılayabileceği gibi ihracata da üretim yapacak kapasitesi olduğunu anlattı.

Geçen yıl 17.3 milyon ton ithalata 13.2 milyar dolar para ödendiğine vurgu yapan Veysel Yayan, bu ithalatın Türkiye açısından sürdürülebilir olmadığını bildirdi ve “Biz kapasiteyi kullanmamız halinde dış piyasaya bağımlılığımız önemli ölçüde azalır, böyle olunca da her açıklama yapıldığında hop oturup hop kalkmayız” dedi.

Vergi artışının büyük ölçüde ABD çelik üreticilerinin işine geleceğini kaydeden Yayan, ABD’nin Paris Anlaşmasından da çekildiğini hatırlattı.