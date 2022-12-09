TÇÜD Genel Sekreteri Yayan: “Çelikte damping soruşturması gerekli”

Bloomberg HT’ye konuk olan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, çelik sektöründe damping soruşturması açılması gerektiğini söyledi. Yayan, demir-çelik sektörünün 2022 yılı performansı hakkında yaptığı yorumda, imalat sanayisinin iyi gittiğini ancak daralmanın esas olarak son 5 yıldır inşaat sektöründe gözlendiğini söyledi.

Ağustos ayından bu yana özellikle enerji maliyetlerinin yüzde 50 arttığını ve üretimdeki düşüşün yüzde 20’nin üzerinde olduğunu dile getiren Yayan, bu gelişmenin ihracata yansımasının yüzde 41’lik bir gerileme şeklinde olduğunu belirtti.

Çelik sektöründeki damping uygulamaları hakkında değerlendirmede bulunan Yayan şu ifadeleri kullandı:

“AB ve ABD bize karşı nasıl koruma tedbirleri uyguluyorsa biz de bu şekilde dampingli fiyatlarla Türkiye’ye gelen ülkelere karşı bu soruşturmaları süratle sonuçlandırmamız ve koruma tedbiri enstrümanını uygulamayı ciddi olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Damping soruşturmasının açılması gerekli. Özellikle Uzakdoğu ülkelerine yönelik olarak bir damping soruşturması çalışması var elimizde. Bunu önümüzdeki aylarda süratle sonuçlandırmak gayreti içerisinde olacağız. Çünkü bu şekilde dünyanın hiçbir ülkesine elinizi kolunuzu sallayarak yüzde 600-700’lük artışlarla ihracat yapamazsınız. Bizim kurduğumuz sanayiyi birdenbire ayakta duramayacak bir konuma getirmeleri uygun bir yaklaşım değil.”

"Karbonsuzlaşma meselesini kendimize yontuyoruz"

AB ve ABD’nin Çin’den ithal edilen çelik ve alüminyuma yeni gümrük vergisi getirmeyi planlamasına da değinen Yayan, Türk çelik sektörü olarak dünyanın karbonsuzlaştırılması konusuna samimiyetle inandıklarını ve buna yönelik tedbirler aldıklarını söyledi. Şu an Türkiye’deki çelik sektörünün AB’nin çelik sektörüne kıyasla daha yeşil üretim gerçekleştirdiğini belirten Yayan, AB ve ABD’nin karbonsuzlaşma konusunda çalışmalar yaparken meseleyi ‘kendilerine yonttuklarını’ dile getirdi.