TEB Genel Müdürü Leblebici: TCMB'nin swap ihalelerine yeniden başlaması gerekiyor

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Bloomberg HT yayınında, Orta Doğu’daki çatışmaların ardından Türkiye’de alınan önlemlerin mevcut ihtiyaçların önemli bölümünü karşıladığını ifade etti

"Merkez Bankasının swap ihalelerine tekrar başlaması doğru olacaktır"

TCMB'nin swap ihalelerine yeniden başlaması gerektiğini belirten Leblebici şunları kaydetti; "Savaş öncesinde 1 trilyona kadar fazlalık varken şu an 800 milyar liralık eksiğe dönmüş durumda. Bizim de bunu tekrar dengelememiz gerekiyor. Bu dengeleme için yapılacak tek şey Merkez Bankasıyla swap yapabilmek. Çünkü biz elimizde mevduatlardan oluşan doları, yabancı parayı verip karşılığında TL almak durumundayız. Öbür türlü dengeyi bozuyoruz. Dengeyi bozunca hem kredi, hem faiz tarafında oynaklığı artırıyor olacağız. Bu nedenle sanki Merkez Bankasının swap ihalelerine tekrar başlaması doğru olacaktır diye düşünüyorum."

"TCMB gerektiğinde adım atar, küresel sıkılaşmaya uyum şart"

"Şartlar hem bizi hem de küresel bankalarını sıkılaştırmaya götürüyor." diyen Leblebici "Bunu Fed'de de, Avrupa Merkez Bankası'nda da görüyoruz. Bu durumda bizim de ona göre kendimizi ayarlamamız gerekiyor. TCMB de ayarlamayı yapmaya çalışıyor. Ayağımızı biraz daha yorganımıza göre uzatacağız. Bankaların kredi vermekle ilgili problemi yok ama TCMB rehberliğinde hareket etmeli. Böyle bakınca alınan önlemlerin doğru olduğunu düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Sonrası için politika ayarlaması ihtiyacı olup olmadığı sorusuna ise Leblebici "TCMB gerekli gördüğünde tereddüt etmeyecek ve ayarlamalar yapacaktır ama bu şartlar oluştu mu bilmiyorum" yanıtını verdi. Leblebici yıl sonu enflasyon tahminlerinde genel beklentinin yüzde 23 24 civarında olduğunu, yaşanan son gelişmelerin 2-3 puanlık etkisi olabileceğini de sözlerine ekledi.