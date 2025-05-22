TEBA'da vatandaşın yıllık enflasyon beklentisi 1 puan geriledi

Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'nde (TEBA) hanehalkı yıllık enflasyon beklentisi mayıs ayında bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 67 oldu.

Koç Üniversitesi ve KONDA işbirliğiyle hazırlanan TEBA mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Ankete göre, hanehalkı yılsonu enflasyon beklentileri mayıs ayında bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 69’da kaldı.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Koç Üniversitesi tarafından yürütülen Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi, bu ay 7–10 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları, mayıs ayında enflasyon beklentilerinde bir önceki aya kıyasla kısmi bir iyileşme olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, 19 Mart sonrasında finansal piyasalarda yaşanan gerginliğin Mayıs itibarıyla kısmen azaldığına işaret etmektedir. Ancak, ileriye dönük enflasyon beklentileri hâlâ mart ayındaki seviyelerin üzerinde seyretmektedir.

Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentileri ortalama yüzde 67 düzeyindedir. Bu oran, son 12 ayın ortalama beklentisi olan yüzde 73’e kıyasla 6 puanlık bir düşüşe işaret etmektedir.

Yıllık, yıl sonu ve 12 ay sonrası beklentilerde ortalama değerlerin medyanların üzerinde kalması yüksek enflasyon beklentisine sahip bireylerin sayısının görece az olduğunu göstermektedir.2 12 ay ileriye dönük enflasyon beklentilerinin dağılımı aşağıdaki kutu grafiğinde gösterilmiştir. Grafikte de görüldüğü gibi dağılım çarpık olup az da olsa 150 ve üzeri değerlere rastlanmaktadır. Bu durum ortalama değerin ortanca değerinde üzerinde kalmasına neden olmaktadır.

Beklentilerin dağılımındaki farklılığı ölçmek amacıyla hesaplanan çeyrekler arası açıklık (IQR) değeri, bir önceki aya kıyasla azalmıştır. IQR, anket katılımcılarının beklentileri küçükten büyüğe sıralandığında 25. ve 75. yüzdelikler arasındaki farkı ifade etmektedir. Bu değerdeki azalma, hanehalkının enflasyon tahminleri arasında görüş birliğinin arttığına işaret etmektedir.

Bu ayki ankete katılan 1917 kişinin üçte biri, geçen ayki ankete de katılan bireylerden oluşurken; üçte ikisi yeni katılımcılardan oluşmaktadır. Hem Nisan hem de Mayıs anketlerine katılan bireylerin 12 ay sonrasına yönelik ortalama enflasyon beklentileri, tüm örneklemle karşılaştırıldığında beklentilerde benzer bir iyileşme gözlenmektedir.

Tasarruf tercihleri ve dolarizasyon eğilimleri

Bu ay, anket katılımcılarına önümüzdeki üç aylık dönemde tasarruf tercihlerinde bir değişiklik yapmayı düşünüp düşünmedikleri sorulmuştur. Katılımcıların yüzde 23’ü TL birikimlerinin bir kısmını dövize çevirmeyi düşündüğünü belirtirken, yalnızca yüzde 2’si döviz birikimlerinin bir kısmını TL’ye çevirmeyi planladığını ifade etmiştir. Katılımcıların yüzde 58’i ise tasarruflarında herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmediğini belirtmiştir.

Anket kapsamında ayrıca, katılımcılara önümüzdeki 12 ay içinde tasarruflarını hangi araçlarda değerlendirmeyi planladıkları da sorulmaktadır. Bu ay, altın, döviz alımı ve döviz mevduatına yönelik tercihlerde belirgin bir düşüş gözlenmiştir. Bu durum, TCMB’nin faiz artırımlarının, 19 Mart sonrası artan siyasi şokla tetiklenen dolarizasyon eğilimini sınırlama konusunda etkili olduğunu göstermektedir."