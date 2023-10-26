TEB'den üçüncü çeyrekte 9,9 milyar TL net kar

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, 2023 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

TEB’in 30 Eylül itibarıyla aktif toplamı 355 milyar TL olurken, net kârı 9,983 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in kredileri toplam aktiflerinin yüzde 51,9’unu oluşturdu.

TEB’in toplam kredileri yılın üçüncü çeyreğinde 184,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 245,1 milyar TL oldu. TEB’in özkaynakları 33,8 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin çok üstünde, yüzde 19,23 oranında gerçekleşti.