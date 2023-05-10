Tecdelioğlu: Kurun enflasyon oranında artışı talebimiz devam ediyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, kurun enflasyon oranında artırılması yönündeki taleplerini yeniledi.

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yapılan indirimlerin iş dünyası için can suyu niteliğinde olduğunu belirten Tecdelioğlu, “Kur baskısıyla bunalan sanayici bu indirimlerle bir nebze olsun nefes aldı. Kurdan dolayı olumsuz günler yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Kurun enflasyon oranında artışı noktasında talebimiz devam ediyor. Türk ihracatçısı rekabetçiliğini kaybetmemesi lazım. Enerji fiyatlarındaki indirimin de sürekli olması gerekiyor. Çünkü biz bugün sipariş alıyoruz 3 ay sonra 6 ay sonra teslim ediyoruz. Maliyet hesabı yaparken zarar oluşmaması için sürdürülebilir bir fiyatlandırmanın olması lazım." şeklinde konuştu.

“Sektörel bazda teşviklerin artırılması gerekiyor”

Türkiye'nin 2019 yılıyla birlikte yakaladığı enerjiyi çok iyi kullandığını belirten Tecdelioğlu, salgın sürecinde sağlık ve üretim ekosistemlerinde kendi kendine yeten yapısı ile daha önce yapılamayanın yapıldığı, üretilemeyenin üretildiği bir döneme girdiğini söyledi.

Son dönemlerde ciddi yatırımlar ile birlikte kapasite artışlarının yaşandığını aktaran Tecdelioğlu, şunları kaydetti: “Şimdi hedef ihracat pazarlarımızdaki paylarımızı büyütmek. Bunun için sektörel bazda teşviklerin artırılması gerekiyor. Metal sektörünün yarattığı katma değer çok yüksek. Kilogram bazında ihracat rakamımız 5 dolar seviyesine geldi. Bakırıyla, alüminyumuyla, paslanmazıyla, dökümüyle, hırdavatıyla, armatürüyle Türkiye için çok önemli sektörler. Ham maddeye erişimi kolaylaştırmamız gerekiyor. Ham maddenin Türkiye'de üretilmesi için özel enerji tarifeleri oluşturmamız lazım. Türkiye neden demir, çelik sektöründe çok iyi durumda? Çünkü ham maddeyi burada üretiyoruz ve rekabetçi fiyatlarla dünya piyasasına arz edebiliyoruz. Hurdamıza sahip çıkmamız lazım. Çünkü hurdadan dönüşen ürünler yeşil dönüşümden dolayı tercih edilen ürünler haline gelecek. Bu ürünler çevreye duyarlı ürünler kategorisinde satılacak.”

"Stratejimizi 'Türkiye'nin enleri' üzerine kurgulayacağız"

Türkiye'nin Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı endeksinde ilk 30 ülkeden biri olduğunu belirten Tecdelioğlu, “Türkiye'de bankacılık, lojistik ve sigorta sistemi çok güçlü. Parsiyel üretim ve hızlı teslimat kabiliyeti çok iyi. Türk tüccarlar ile iletişim kurmak çok kolay. 3-4 saatlik uçuş mesafesinde 50 civarında ülke bulunuyor. Aramızda saat farkları yok. Bu ilişkilerimizi canlı tutuyor. Dünyanın geri kalanının bu tip avantajları yok. Biz bu enler üzerinden stratejilerimizi kurgulayacağız." dedi.