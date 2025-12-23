Tedarik sanayinde baskı ağırlaşıyor

ADEM ADIGÜZEL/KOCAELİ

TAYSAD 2025 Yıl Sonu Üye Toplantısı’nda açıklanan TAYSAD Rekabetçilik Anketi, otomotiv tedarik sanayinde maliyet, kapasite ve finansman baskısının arttığını gösterdi. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci, küresel otomotiv sanayisinin geçirdiği yapısal dönüşümü ve bu dönüşümün Türk tedarik sanayisine etkilerini kapsamlı veriler eşliğinde değerlendirdi. Küresel dengelerin hızla değiştiğine dikkat çeken Birinci, “Bugün dünya sadece ticari bir yeniden yapılanma içinde değil; sosyoekonomik ve jeopolitik risklerin de ticareti doğrudan etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Küreselleşmeden bölgeselleşmeye doğru net bir geçiş var ve bunu artık herkesin dikkate alması gerekiyor” dedi.

2040’ta Çin’in payı büyüyor, Batı daralıyor

Birinci, küresel üretim dengelerinin Asya lehine değiştiğini vurgulayarak, “2040’a baktığımızda Çin’in üretim pastasındaki payının daha da büyüdüğünü görüyoruz. Batı pazarında ise yaklaşık yüzde 3’lük bir daralma öngörülüyor. Küresel Güney ülkelerinde üretim artışı var ancak toplam pay yine yüzde 30’lar seviyesinde kalıyor” ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçta maliyet farkı açılıyor

Elektrikli araçlar ve yeni nesil teknolojilerde maliyet rekabetinin sertleştiğine dikkat çeken Birinci, “Bugün elektrikli güç aktarma organlarında Çinli üreticiler ile Avrupalılar arasında yaklaşık yüzde 23, batarya maliyetlerinde ise yüzde 21’lik bir fark bulunuyor. Bu fark tesadüf değil; teknolojiye hâkimiyet ve ölçek avantajı sonucu ortaya çıkıyor. Avrupa’da 2–3 yıl süren araç geliştirme süreçleri Çin’de artık 18 aya kadar inmiş durumda. Hız, bu dönemin en belirleyici rekabet unsurlarından biri haline geldi” ifadelerini kullandı.

Tedarik sanayinde maliyet ve kapasite baskısı derinleşiyor

TAYSAD Rekabetçilik Anketi, otomotiv tedarik sanayinde maliyet baskısının, kapasite sorunlarının ve finansmana erişimdeki zorlukların derinleştiğini ortaya koydu. 170 TAYSAD üyesinin katıldığı anket sonuçlarını değerlendiren EY-Parthenon Türkiye Şirket Ortağı Cem Çamlı, “İş gücü maliyetleri, döviz kuru-enflasyon dengesi ve finansmana erişim bugün otomotiv tedarik sanayinin en kritik sorun alanları olarak öne çıkıyor. Kapasite kullanımındaki gerileme ve istihdamdaki daralma, sektörün hem iç hem de küresel koşullardan ciddi biçimde etkilendiğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Dönüşüm arayışı hızlandı

Sektörün dönüşüm arayışına hız verdiğine dikkat çeken Çamlı, “Ankete katılan firmaların yüzde 27’si yeni proje kazanımlarını otomotiv dışı sektörlerden elde ettiğini belirtiyor. Savunma ve medikal gibi alanlara yönelim artıyor. Bu da kapasite fazlasının yeni sektörlerle dengelenmeye çalışıldığını gösteriyor. Katılımcıların yüzde 43’ü tedarikçilerinde konkordato yaşandığını ifade ediyor. Önümüzdeki beş yılda verimlilik, maliyet yönetimi, dijitalleşme, yapay zeka ve sürdürülebilirlik yatırımları sektör yöneticilerinin ajandasında belirleyici olmaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekâ dünya ticaretini hızlandırıyor

Dünya Ticaret Örgütü’nün son raporuna değinen Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, “Dünya Ticaret Örgütü, küresel mal ticaretine ilişkin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Daha önce yüzde 0,9 olarak açıklanan artış beklentisi yüzde 2,5’e çıkarıldı. Bunun üç temel nedeni var. Birincisi, gümrük tarifeleri öncesi yapılan stoklama. İkincisi, küresel güney ticaretinin yüzde 8 gibi çok hızlı bir artış göstermesi. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi yapay zekâ” dedi. Çin’in etkisinin artık her pazarda hissedildiğini söyleyen Güldağ, “İhraç etmeye çalıştığımız her pazarda Çin var. Sanayicilerimiz ciddi bir baskı altında. Kimileri üretimi durduruyor, kimileri ise Çinli firmalarla ortaklığa giderek ayakta kalmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.