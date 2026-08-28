Tedarik sıkıştı, hurda ve demir fiyatı yükseldi

VEYSEL AĞDAR

Mayısta 18 bin 600 liraya kadar çıkan ardından temmuzda 17 bin 700 liraya kadar gerileyen fiyatlar tekrar yükselişe geçti. Tedarik zincirinde yaşanan aksamalar ve artan navlun maliyetleri tetikledi, demir çelik üreticilerinin hurda maliyetini yükseltti, yurt içi hurda demir fiyatları ton başına ortalama 200 ila 400 lira arttı.

Türkiye’nin önemli demir çelik üreticilerinden Kardemir tüm ürün gruplarında alım fiyatlarını ton başına 200 lira, Erdemir de 400 lira artırdı. Hurda fiyatlarındaki fiyat artışı nihai ürün fiyatlarına da yansıdı. Kardemir 12-32 mm nervürlü inşaat demirinin tonunu son 1 ayda 2 bin 325 lira artırdı. 7 Temmuz’da tonu 26 bin 500 liraya kadar gerileyen 12-32 mm nervürlü inşaat demirinin tonu 22 Temmuz’da 22 bin 295 liraya, 25 Ağustos’ta da 28 bin 825 liraya çıktı.