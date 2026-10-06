Tedarikte yeni model: Her Türk üreticiye bir yabancı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Türkiye’de tekstil ve hazır giyim üreticilerinin artan maliyetlerle mücadele ettiği dönemde Mavi, tedarik zincirindeki riskleri azaltmak için “1+1” stratejisini devreye soktu. Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, her yerli üreticinin yanında şirketin standartlarını karşılayabilecek alternatif bir uluslararası üretici bulundurduklarını açıkladı. Mavi 2026 İkinci Çeyrek Finansal Sonuçlar Toplantısı’nda konuşan Yavuz, Mısır’da 30 yılı aşkın süredir üretim yaptırdıklarını belirterek, tedarik noktaları arasında ürün kaydırarak maliyet, kalite ve teslimat dengesini korumayı hedeflediklerini açıkladı.

Yatırımcı sunumunda tedarikçilerinden biri olan Ortaanadolu’nun kapanması ve Mısır’da üretimle ilgili soruları yanıtlayan Yavuz, “Mavi bu yıl 35’inci yılını kutluyor ve söz konusu şirket kuruluşumuzdan itibaren uzun yıllar boyunca önemli iş ortaklarımızdan biri oldu. Aldıkları ticari kararı önceden bizimle paylaşmaları sayesinde hazırlık yapma imkânı bulduk. Böylece operasyonlarımızdaki aksaklığı minimumda tutmak amacıyla bazı ürün ihtiyaçlarımızı başka üretim noktalarına kaydırabildik. Bunun Mavi’nin tedarikçileriyle kurduğu çalışma ilişkisinin de bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Kredi, finans ve tedarik departmanlarımız tedarik ortamını ve bütün altyapıyı yakından takip ediyor” dedi.

Mısır'da 30 yıllık üretim

Mısır’da yeni değil 30 yılı aşkın süredir üretim yaptırdıklarını anlatan Yavuz, şöyle devam etti: “Şu anda Türkiye’de özellikle son birkaç yılda birçok marka Mısır’daki faaliyetlerini büyütmenin ve burada yeni iş modelleri oluşturmanın yollarını arıyor. Bizim açımızdan en büyük öncelik kalite, ardından elbette fiyat geliyor. Bir başka örnek vermek gerekirse, Mısır’da üç yılı aşkın süredir tedarik ortaklarımızı yöneten bir ülke tedarik yöneticimiz ve ekibimiz bulunuyor. Dolayısıyla Mısır denim sektörüyle 30 yılı aşan ilişkimizin yanı sıra tedarik ve bağlantılar açısından da Mısır pazarında halihazırda güçlü şekilde yerleşmiş bir şirketiz.”

İşçilik maliyeti ucuz ama…

Yönetmeye çalıştıkları temel konunun brüt kâr marjında istikrar sağlamak olduğunu dile getiren Yavuz, ürünleri Vietnam’dan Türkiye’ye, Türkiye’den Mısır’a, Mısır’dan Sırbistan’a kaytırabildikleri bir sistem oturttuklarına dikkat çeken Yavuz, birinci önceliklerinin her şeyden önce doğru ürünü, doğru zamanda ve doğru kalitede elde etmek olduğunun altını çizdi. Yavuz, “Mısır özelindeki soruya dönersek, üretimi buraya kaydırdığınızda işçilik maliyeti düşüyor. Ancak diğer taraftan zaman maliyeti ve bazı operasyonel giderler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada bir ödünleşme söz konusu. Yalnızca tek bir maliyet unsuruna bakmak yanıltıcı olur. Maalesef şunu da görüyoruz: Birçok Türk üretici, işçilik ucuz olduğu için Mısır’a gidiyor ancak yalnızca işçiliğin ucuz olmasının doğru sonuçları elde etmek için yeterli olmadığını görüyor. Çünkü belirli bir ürünü üretmek, oradaki insanların gerekli bilgi birikimine sahip olmasını ve operasyon sistemlerinin düzgün şekilde kurulmasını da gerektiriyor. Sistemde başka verimsizlikler de ortaya çıkabiliyor. Ancak Mavi açısından bunlar bir engel oluşturmuyor. Çünkü halihazırda doğru üreticilerle çalışıyoruz ve gerekli adımları atmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Gölge gibi alternatif üretici

Mavi'nin şu anda bir "1+1 stratejisi" olduğuna dikkat çeken Cüneyt Yavuz, sistemi şöyle açıkladı: "Çalıştığımız her yerli üretici için, brüt kâr marjı, kalite ve zamanında teslimat açısından standartlarımızı karşılayabilecek bir 'gölge' veya alternatif uluslararası üreticimiz bulunuyor. Bu yeni bir eğilim ve aynı zamanda yeni bir baskı noktası haline geldi. Ancak küresel bir şirket olarak tedarik ekibimizin de küresel bir tedarik ekibi olduğunu ve bu süreçten geçerken işlerimizi sürdürebildiğimizi söylemekten gurur duyuyorum. Bu tekstil ve hazır giyim işinin bir parçası. Zaman zaman bazı ülkeler daha pahalı, bazıları daha ucuz hale gelecektir. Maalesef savaşlar olacak, vergiler ve gümrük tarifeleri gündeme gelecek. Mavi ise bunların etkisini azaltabilecek ve en uygun senaryoyu bulabilecek durumda. Bunlar bizim kontrolümüz dışındaki gelişmeler. Ancak bunları en iyi şekilde yönetebilecek şirketlerden biri olduğumuzu düşünüyorum. Genel olarak baktığımızda ise tedarikin uluslararası veya yerli olması bizim açımızdan biraz daha ikincil bir konu. Önemli olan brüt kâr marjı beklentimizi ve operasyonel hedeflerimizi koruyabilmek."