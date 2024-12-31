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TEDAŞ duyurdu! Otomatik sayaç okuma sistemi ertelendi

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’den (TEDAŞ) duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, genel aydınlatmada Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri (OSOS) kapsamına alınması işleminin tamamlanması için verilen süre 31 Aralık 2025'e uzatıldı.

Haber Merkezi
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TEDAŞ duyurdu! Otomatik sayaç okuma sistemi ertelendi
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TEDAŞ otomatik sayaç okuma sistemini 31 Aralık 2025'e erteledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Genel aydınlatma süre uzaltıldı

Buna göre, TEDAŞ tarafından iletişim altyapısı bakımından yapılacak değerlendirmeler sonucunda OSOS kapsamına uygun olmadığı tespit edilen sayaçlar haricinde genel aydınlatma sayaçlarının tamamının OSOS kapsamına alınması için daha önce 31 Aralık 2024 şeklinde ilan edilen son tarih 31 Aralık 2025 olarak güncellendi.

Ödemeler 2026'ya ertelendi

Ayrıca, OSOS kapsamına uygun olduğu halde bu kapsama alınmayan ve TEDAŞ tarafından anlık veya çevrimiçi izlenemeyen sayaçların tüketim giderleri için 1 Ocak 2026'ya kadar ödeme yapılmaması kararlaştırıldı.

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