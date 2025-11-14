TEFAS işlem saati uzatıldı

  1. Ekonomim
Takasbank, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) artan işlem hacmi ve yatırımcı talepleri nedeniyle TL nakit yükümlülük yerine getirme saatini 15:00’ten 16:00’ya uzattı.

Takasbank'tan yapılan açıklamada TEFAS'ta son dönemde gerek işlem gören fon sayısı, gerekse yatırımcı sayısındaki gelişime bağlı olarak, gerçekleşen işem hacimleri ve talimat sayılarında önemli bir artış olduğu belirtilerek "Bu kapsamda gerek Platforma üye kuruluşlardan gelen talepler, gerekse diğer organize piyasaların kapanış ve takas saatleri dikkate alınarak, TL nakit yükümlülük yerine getirme saati 15:00'ten 16:00'ya uzatılmıştır" ifadesine yer verildi.

Takasbank'ın açıklamasında halihazırda uygulanmakta olan 'aynı gün valörlü işlemlere ait talimat kabul son saati (13:30) ve alım satım işlemlerine ilişkin netleştirme saatinde (14:00) bir değişikliğe gidilmediği de ifade edildi.

