TEİS eczacı kar oranlarına etki eden baremlerin yeniden belirlenmesini istedi

ANKARA (EKONOMİ) – Uygulamada, düşük fiyatlı ilaçlarda daha yüksek, yüksek fiyatlı ilaçlarda daha düşük oranda eczacı karı belirleniyor. TEİS, baremlerin tutarının yükseltilerek, daha geniş bir grubun yüksek eczacı payı ayrılan gruba dahil edilmesini talep ediyor.

TEİS Başkanı Nurten Saydan, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, sağlık sisteminin en önemli parçalarından olan eczacıların ekonomik zorluklarla uğraştığını belirterek, taleplerine kamudan yanıt alamadıklarını vurguladı.

İlaç Fiyat Kararnamesi’nin Mart 2023’ten sonra güncellenmediğini belirten Saydan, “İki yılı aşkın süredir güncellenmeyen kademeli ilaç fiyat baremleri nedeniyle birçok eczane ekonomik darboğazda. Ne yazık ki son yapılan güncelleme mesleğimizin yaşadığı ekonomik sorunları çözmekten çok uzak. Eczanelerimizin işletme giderleri her geçen gün artıyor, gelirlerimiz ise bu artışı karşılayamaz durumda. Enflasyon karşısında hızla eriyen eczane ekonomileri, sürdürülebilir olma sınırına dayandı” değerlendirmesinde bulundu.

Nurten Saydan, TEİS olarak ilaç baremlerinin 1. Kademe: 0 – 745 TL; 2. Kademe: 745 – 1.491 TL ve 3. Kademe: 1.491 TL ve üzeri şeklinde belirlenmesini talep ettiklerini belirtti. Öteyandan, ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan Euro kurunun da sektörde yarattığı sorunların devam ettiğini savunan Saydan, halen 21,67 TL olarak alınan Euro kurunun, 40 TL’ler seviyesindeki gerçek kurun çok altında kaldığını hatırlattı.