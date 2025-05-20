TEİS’ten SGK Başkanı’na uyarı: İlaç firmalarının yükü eczanelere yıkılıyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Yönetim Kurulu, SGK Başkanı Raci Kaya’ya hitaben kaleme aldığı açık mektupta, "Kamu Kurum İndirimi" uygulamasına uymayan ilaç firmalarının eczaneleri mağdur ettiğini belirtti. Mektupta, indirim uygulamayan firmaların oluşan fiyat farkını hukuki yükümlülüğü bulunmayan eczanelere yansıttığına dikkat çekilerek, “Bu uygulama ciddi bir hak ihlali yaratmakta, hukuk devleti ilkesine ve mülkiyet hakkına açıkça aykırılık teşkil etmektedir” ifadelerine yer verildi.

"Haksız bir şekilde ekonomik mağduriyet yaşanıyor"

TEİS Yönetim Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya'ya açık mektup yazdı. Mektupta, son zamanlarda bazı ruhsat sahibi firmalar tarafından kamu kurum indirimi uygulanmadığı ve ruhsat sahibi firmaların keyfi ticari tutumları nedeniyle eczanelerin haksız bir şekilde ekonomik mağduriyet yaşadığı belirtildi.

TEİS'in SGK’nun Sağlık Uygulama Tebliği’nin geri ödeme listesinde bulunan ilaçların kamuya satış fiyatlarının kumaya satış koşullarının belirlendiğini belirterek, Kamu Kurum İndirimi (KKİ) oranlarının da bu kapsamdan düzenlendiğini ve kurum tarafından yayımlanan güncel listelere göre eczanelerin bu oranlar dâhilinde ilaç temin edebilmesi gerektiğini vurguladı.

"Firmaların dayatmaları bizlerin ilaç hizmetini aksatmaktadır"

Mektupta, "Eczacılar olarak eşdeğer ilaç verme yetkimiz mevcut. Lakin çoğunun eşdeğeri yok. Eşdeğeri olanları ise depolarımızda bulamıyoruz. Ayrıca firmaların indirim yapmadıkları ilaçların çoğu hastalarımızın raporlu ilaçları ve senelerdir kullandıkları ilaçlarını asla değiştirmek istemeyecek. Firmaların dayatmaları bizlerin ilaç hizmetini aksatmaktadır. Uygulamada SGK’ya yapılması gereken indirimi uygulamayan firmaların ilaçlarını reçete ile hastalara temin eden eczacılar, söz konusu indirimi firmadan alamadıkları için aradaki bu farkı doğrudan kendileri karşılamak zorunda kalıyorlar. Mevzuata aykırı davranan ilaç firmaları KKİ’ni uygulamayıp bu farkı hiçbir hukuki yükümlülüğü olmayan eczanelere yansıtmaktadır. Ciddi bir hak ihlaline yol açan bu durum, hukuk devleti ilkesine ve mülkiyet hakkına açıkça aykırılık teşkil etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açık mektupta, Kamu Kurum İndirimleri'nin doğrudan SGK ile firmalar arasında yapılmasının sağlanması, Kamu Kurum İndirimi uygulayan firmaların ürünlerinin geri ödeme kapsamından çıkarılması, ruhsat sahiplerinin Kamu Kurum İndirimi uygulamaması halinde SGK tarafından yaptırım uygulanması gibi önerilere yer verildi.