Tek lokum 2,5; bir dilim fıstıklı baklava 80 lira

VEYSEL AĞDAR

Bayramın ilk gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar alışverişlerini erkene çekti. Her keseye uygun ürünlerin bulunduğu Eminönü’nde en ucuz bayram ikramlığı lokum olurken, en pahalı ürün ise baklava olarak öne çıktı. Yaptığımız hesaplara göre lokumun tanesi 2,5 liraya, bir dilim baklavanın (50 gram) fiyatı ise 80 liraya kadar çıkabiliyor.

Dökme ürünlerde kalitesine göre lokumun kilosu 170 ila 350 lira, şekerleme çeşitlerinin kilosu ise 200 ila 400 lira arasında değişiyor. Baklava cephesinde fıstıklının kilosu 850 ila 2 bin lira arasında satılırken, bir dilimin fiyatı 34 ila 80 lira arasında değişiyor. Cevizli baklavada kilo fiyatı 650 ila 1.600 lira, dilim fiyatı ise 26 ila 60 lira arasında değişiyor.

Ev ziyaretlerinin ve misafir ikramlarının vazgeçilmezlerinden olan çikolatada ise 250 gramlık paketlerin fiyatı 250 ila 400 lira arasında… Dökme çikolatanın kilosu da 550 ila 900 lira arasında satılıyor. Çikolatanın yanı sıra götürülen bir diğer tatlı ürünlerinden kuruyemişli lokumlarda ise fiyat 350'den başlayıp 850 liraya yaklaşıyor.

Bayram ziyaretlerinin bir diğer klasiği olan Türk kahvesinde ise fiyatlar 500 ila 1.000 lira arasında değişiyor. 40 yıl hatırı olan bir fincan Türk kahvesi (yaklaşık 7 gram) ve yanında iki dilim baklava ikramının maliyeti ise yaklaşık 170 lirayı buluyor.