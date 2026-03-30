“Tek platformun değil, tüm ihracatçıların sesi olacağız”

İMAM GÜNEŞ

İş dünyasında seçim heyecanı sürerken ihracatçı birliklerinde de genel kurul hazırlıkları devam ediyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nde (İMİB) başkan adaylığı için Metin Çekiç ile Ali Emiroğlu yarışacak. Seçim, 30 Nisan Perşembe günü Türkiye İhracatçılar Meclisi Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşecek.

Adaylardan Metin Çekiç, yönetimde başkan yardımcılığı görevini üstleniyor. Çekiç, projelerini EKONOMİ’ye anlattı. Birliğin yalnızca belirli bir kesimin değil tüm ihracatçıların temsil edildiği bir yapıya dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Çekiç, temsilde eşitlik, markalaşma ve yeni pazar arayışının öncelikleri olacağını ifade etti.

Yaklaşık 35 yıldır sektörde yer aldığını ve son dört yıldır İMİB yönetiminde görev yaptığını hatırlatan Çekiç, sektörün zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek adaylık kararını bu ihtiyaç doğrultusunda aldığını söyledi. Sektörün kaybedecek zamanının olmadığını ifade eden Çekiç, “Pandemi sonrası süreçte özellikle doğal taş tarafında ciddi daralma yaşandı. Lojistik, enerji ve işçilik maliyetleri rekabet gücümüzü zayıflattı. Şimdi bölgemizde savaşlar var. Ticaret zorlaştı. Bu süreçte öğrenme dönemi yaşayacak lüksümüz yok. Sorunları biliyoruz, çözümleri de biliyoruz. Seçimin ardından zaman kaybetmeden projeleri hayata geçirmek istiyoruz. İMİB’i tek bir platformun değil tüm ihracatçıların yön verdiği bir yapı haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Temsilde eşitlik hamlesi

Yeni dönemde temsilde eşitlik anlayışını güçlendireceklerini belirten Çekiç, yönetim kuruluna seçilme kriterinin son iki takvim yılında 5 milyon dolar ihracat yapmak olduğunu hatırlattı. Bu kriterin birçok doğal taş firmasını dışarıda bıraktığını ifade eden Çekiç, bu nedenle karar alma yetkisine sahip komiteler oluşturacaklarını dile getirerek, “Kuracağımız komitelerle bu firmaları sürece dahil edeceğiz. Bu komiteler karar alma mekanizmasında etkin olacak. Amacımız tüm ihracatçıların söz sahibi olduğu kapsayıcı bir yönetim modeli oluşturmak” diye konuştu.

Dijitalleşmenin de gündemlerinde olduğunu dile getiren Çekiç, sanal fuarlar ve dijital B2B platformları kuracaklarını belirtti. Küçük ve orta ölçekli firmalara yönelik İhracat Akademisi oluşturacaklarını ifade eden Çekiç, genç ihracatçılar ve kadın girişimciler için ayrı komitelerle daha kapsayıcı bir yapı kuracaklarını kaydetti.

Turkish Stone ile markalaşma hedefi

Türk doğal taşının markalaşmasının yeni dönemin en önemli başlıklarından biri olacağını belirten Çekiç, Turquality kapsamında yürütülen Turkish Stone projesinin bu açıdan kritik olduğunu vurguladı. Türk taşının ham madde olarak değil katma değerli ürün olarak konumlandırılması gerektiğini vurgulayan Çekiç, projenin mimari projelerde Türk taşının tercih edilmesini hedeflediğini ifade etti. Çekiç, “Turkish Stone markasıyla Türk taşını premium bir ürün olarak konumlandırıyoruz” dedi.

Maliyet baskısına karşı çözüm hazırlığı

Sektörün en önemli sorunlarının başında maliyetler ve lojistik geldiğini belirten Çekiç, enerji ve işçilik maliyetlerinin rakip ülkelere göre yüksek kaldığını söyledi. Kur dengesi nedeniyle fiyat rekabetinin zorlaştığını dile getiren Çekiç, özellikle işlenmiş ürünlerde pazar kayıpları yaşandığını ifade ederek, “Enerji ve işçilik maliyetleri yükseldi. Kur dengesiyle birlikte pahalı bir ülke konumuna geldik. Özellikle işlenmiş ürünlerde rekabet gücü zayıfladı. Bakanlıklarla lojistik ve navlun destekleri konusunda görüşüyoruz. Sektöre nefes aldıracak çözüm üretmek istiyoruz” diye konuştu.

Ajandasında neler var?

Metin Çekiç’in başkanlık ajandasında öne çıkan başlıklar şöyle: