Tekel bayilerine saat uyarısı! Uymayana ağır para cezası uygulanacak

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkol satışı yapan yerlerle ilgili sosyal medya hesabından bir uyarı paylaştı. Alkol satışı yasağına uymayan tekel bayilerine yönelik idari para cezalarının yeniden düzenlendiğini belirten Dündar, yeni ceza tutarlarını duyurdu.

Ceza miktarı 2 milyonun üzerine çıkıyor

Erol Dündar yeniden değerleme oranına göre artacak olan cezalara ilişkin alkol satışı yapan yerleri uyararak “2025'te, saat 22:00’den sonra alkol satışı yaptığı tespit edilen işletmelere 491 bin 336 TL ile 2 milyon 419 bin 34 TL arası ceza verilecek” dedi.

Alkol sektörüne yönelik yeni kısıtlamalar geleceği iddia edildi

Erol Dündar’ın paylaştığı belgeye göre, Tütün ve Alkol Daire Başkanlığı (TADAB), 4250 ve 4733 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalar başlattı. Bu düzenlemelerle, sektöre yönelik yeni kısıtlamalar getirilmesi planlanıyor.

Belgede yer alan değişiklikler şu şekilde:

Reklam ve Tanıtım Yasağı: Perakende satış yapan üreticiler, ithal eden ve pazarlayan firmalar, satış yerlerinin içinde veya dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde ya da herhangi bir etkinlikte firma isimlerini, logolarını, amblemlerini, resim, slogan, şekil gibi unsurları kullanamayacak. TADAB tarafından reklam olarak değerlendirilebilecek herhangi bir görsel ya da yazılı içerik de bu kapsama alınacak. Bu kurala aykırı davrananlara 2024 yılı için 57.142 TL ile 2.286.720 TL arasında para cezası uygulanacak. Yeniden değerleme oranıyla, 2025 yılında bu ceza tutarları 82.284 TL ile 3.292.876 TL arasında olacak.

Alkollü İçeceklerin Gece Satış Yasağı: Alkollü içeceklerin 22:00-06:00 saatleri arasında perakende satış yasağı ile ilgili denetim ve cezai yaptırım yetkisi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Mahalli Mülki Amirlere devredilecek. Bu yasağı ihlal edenlere 2024 yılı için 341.223 TL ile 1.679.885 TL arasında ceza verilecek. 2025 yılında yeniden değerleme oranıyla bu tutarlar 491.336 TL ile 2.419.034 TL arasında olacak.

Şahsi Üretim Kısıtlaması: Distile alkollü içkiler, kişisel tüketim amacıyla bile olsa, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınmadan üretilemeyecek. Bu düzenleme ile şahsi üretim süreçlerinin daha sıkı denetime tabi tutulması.