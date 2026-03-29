Tekfen Holding'de hisse devri gerçekleşti! Can Kültür'ün payı yüzde 42,8'e çıktı

Tekfen Holding’de ortaklık yapısında değişim yaşandı. Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş., şirket sermayesinin yüzde 42,8’ini temsil eden payların tek sahibi haline geldi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, daha önce Can Kültür A.Ş. ile birlikte hareket eden KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin Tekfen Holding’deki toplam payı yüzde 17,56 seviyesinden yüzde 42,80’e yükselmişti.

Son gelişmeyle birlikte, MCN A.Ş. ve KCN A.Ş.’nin sahip olduğu toplam 22.953.175 adet pay, Can Kültür A.Ş.’ye devredildi. Bu devir işlemi sonrası Can Kültür A.Ş., Tekfen Holding sermayesinin yüzde 42,8’ini temsil eden 158.345.113,24 adet paya tek başına sahip oldu.

Söz konusu işlem, Tekfen Holding’de kontrol gücünün önemli ölçüde Can Kültür A.Ş.’de toplanması anlamına gelirken, şirketin yönetim yapısı ve stratejik kararları açısından yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor.