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Tekirdağ'da hamsi tezgahları şenlendirdi

Tekirdağ'da Ramazan ayında hamsi balık tezgahlarını süslüyor. Vatandaşlar lezzeti nedeniyle Ramazan'da da en çok Karadeniz hamsisini tercih ediyor

Haber Merkezi
AA
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Tekirdağ'da hamsi tezgahları şenlendirdi
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Balıkçıların ağlarına takılan Karadeniz hamsi, istavrit, mezgit ve çinekop ramazanda tezgahları süslüyor.

"Vatandaşlar ramazan ayında daha çok mevsim balıklarını tüketiyor"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, vatandaşların ramazan ayında daha çok mevsim balıklarını tükettiğini söyledi.

Balıkçıların ağlarına daha çok hamsi ve istavrit takıldığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Balıkçılar daha çok mevsim balıklarına ağ atıyor. Bu mevsimde tutulan hamsi ve istavrit hem lezzetli hem de hafif olduğu için vatandaşların tercihi oluyor. Ramazan'da da balık tüketmeye devam ediyor insanlar. Av yasağının başlamasına 1 ay kaldı. 1 ay boyunca balıkçılar nasiplerini aramaya devam edecek. Ardından 12 metreden büyük tekneler için yasak başlayacak." diye konuştu.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Hasan Erol da Ramazan'da en çok tercih edilen balığın hamsi olduğunu dile getirdi.

Tezgahlarda çeşidin bol olduğunu belirten Erol, "Hamsi şu anda talep gören balık. Bunun yanında mezgit, istavrit ve çinekop gidiyor. İftarda taze ve hafif balık tüketmek isteyenler bize uğramadan geçmiyor. Sezonun sonlarına yaklaştığımız için vatandaşların balığa ilgisi biraz daha fazla. Nisanın ortasından sonra hamsi iyice azalıyor. Vatandaşlar taze ve lezzetli balıklara ilgi göstermeye devam ediyor." dedi.

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