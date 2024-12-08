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Tekirdağ'da jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Tekirdağ'da jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatlı sahalar için ihaleye çıkılacak.

Haber Merkezi
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Tekirdağ'da jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
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Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ'ın çeşitli bölgelerinde bulunan 9 alan için açık teklif usulüyle ihale yapılacak.

Muhammen bedeli 5 bin 658 lira ile 882 bin 437 lira arasında değişen, geçici teminat bedeli ise 169,75 lira ile 26 bin 473 lira arasında olan sahaların ihalesi, 27 Aralık'ta 09.30-11.45 saatlerinde Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek.

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