Teklif hazırlandı: Arazi tapusunda belirsizlikleri bitirecek yasa geliyor

Orman vasfını uzun yıllar önce yitirmesine rağmen mevzuat gereği hâlâ 'ormanlık alan' olarak görünen fakat 2B statüsünde de olmayan arazilerde yaşanan tapu sorunlarının çözümü için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Bu araziler orman kadastrosundan çıkarılıp genel kadastroya alınacak.

Teklif hazırlandı

Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere milletvekillerinin imzasına açıldı. Teklif yasalaşırsa hem vatandaşların hem de ilgili kamu kurumlarının uzun süredir karşı karşıya kaldığı tapu ve devir sorunları ortadan kalkacak.

Orman vasfını yitirdiği için zamanla yerleşim alanına dönüşen, bu nedenle de üzerinde konut ve çeşitli yapılar bulunan ancak 2B vasfında da sayılmadığından hukuki statüsü netleşmeyen yaylak, mera ya da kent ve orman sınırları arasında kalan bölgelerde yaşanan mülkiyet anlaşmazlıkları giderilecek.

Düzenlemeden en yoğun etkilenecek iller arasında Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin yer alıyor.

Edinilen bilgiye göre düzenleme Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bünyesinde olduğu için kadastro işlemleri Orman Genel Müdürlüğü'nde bulunan orman arazilerini, Kontrolü Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde bulunan ancak zaman içinde kentlerin genişlemesi yüzünden kullanım niteliğini kaybeden su yapıları ve çevresindeki alanları da kapsayacak.

Statü netleşecek

Teklifle kentleşmenin genişlemesiyle birlikte fiilen yerleşime açılmış ancak resmi kayıtlarda hâlâ orman ya da su yapısı alanı olarak görünen arazilerin hukuki statüsü netleştirilecek. Özellikle geçmişte orman vasfını kaybetmesine rağmen mevzuatta 'orman' sayılmaya devam eden taşınmazlarda, vatandaşların inşa ettiği konut ve diğer yapıların tapularından kaynaklanan sorunların çözülmesi planlanıyor.

Belirsizliğe son

Teklif sadece eski orman arazilerini değil gölet, baraj, göl ve akarsu yatağı gibi alanları da kapsıyor. Kontrolü DSİ'de bulunan ancak zamanla kentleşme baskısıyla kullanım niteliğini kaybeden alanlarda da tapu ve devir işlemlerine ilişkin belirsizliklerin giderilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, taşınmaz sınırlarına ilişkin ihtilaflar ele alınacak, fiili durum ile resmi kayıtlar arasındaki uyumsuzluk giderilecek, vatandaşların mülkiyet hakkına ilişkin yaşadığı belirsizlikler ortadan kaldırılacak.

Düzenleme kapsamı ne olacak?

Düzenlemenin 2B uygulamasının yürürlüğe alındığı ve 31 Aralık 1981 sonrasında orman niteliğini kaybettiği iddia edilen alanları kapsaması bekleniyor. Bu tarihten sonra vasfını kaybeden yerler kural olarak orman sayılmaya devam ediyor.

Yine kadastro hatası ile ormanlık alanda gösterilen yerleşim yerleri, önceki tespitlerde yanlışlıkla orman alanına dahil edilen parseller, üzerinde yerleşim bulunan, ancak tapuda 'orman' görünen yerler, imar planına alınmış fakat orman şerhi bulunan alanlardaki yapıların tapularındaki belirsizlik giderilecek.