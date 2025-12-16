Teknoloji devi Oracle'ın kurucusu Larry Ellison’ın serveti 3 ayda 150 milyar dolar eridi

Bu yıl milyarderler listesine, hem yükselişi hem de düşüşüyle Larry Ellison damga vurdu.

Nefes'ten Ömür Kırbaşlı'nın haberine göre, ABD'li teknoloji devi Oracle'ın kurucusu ve en büyük hissedarı Ellison, hızlı yükselişle kısa süreliğine de olsa Musk'ı geçerek dünyanın en zengin insanı olurken, daha sonra işler tersine döndü.

Sene başında 192 milyar dolar olan Ellison'ın serveti, Oracle hisselerinde yapay zeka etkisiyle yaşanan hızlı artışla eylülde 388 milyar doları gördü.

Ellison'un serveti 238 milyar dolara geriledi

Ancak eylül sonrasında Oracle hisselerinde, aşırı değerleme endişeleriyle sert düşüş yaşandı ve 16 Aralık 2025 itibarıyla Ellison'un serveti 238 milyar dolara geriledi.

Böylece son üç ayda Ellison'un serveti tam 150 milyar dolar gerilemiş oldu.

Bu düşüşe rağmen 81 yaşındaki Ellison'ın servetinde yılbaşından bu yana artış 46,1 milyar dolar oldu. Bu servetle Ellison, Bloomberg milyarderler endeksinde bugün itibarıyla beşinci sırada yer alıyor.

Musk ile rakibi arasındaki devasa servet farkı

Dünyanın en zengin insanı koltuğunda 638 milyar dolarlık servetiyle Tesla, X, SpaceX ve xAI'ın patronu Elon Musk bulunuyor.

Sene başından bu yana serveti 205 milyar dolar artan Musk, en yakın rakibine 373 milyar dolarlık devasa fark artmış durumda.

Musk'ın serveti dün, SpaceX'in 800 milyar dolarlık değerlemeyle halka arz edileceği yönündeki haberlerin hesaplamalara katılmasıyla birlikte 167 milyar dolar arttı.

Listenin ikinci sırasında, 265 milyar dolarlık servetiyle Google'ın kurucularından Larry Page bulunuyor. 52 yaşındaki Page'in serveti bu yıl tam 96,8 milyar dolar arttı.

Lisenin üçüncü sırasında, 246 milyar dolarlık servetiyle bir başka Google kurucusu Sergey Brin bulunurken, dördüncü sırada yine 246 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un patronu Jeff Bezos yer alıyor.