Teknoloji devleri Microsoft ve Nvidia'dan Anthropic'e 15 milyar dolarlık yatırım

Anthropic'in üst yöneticisi Dario Amodei, Microsoft'un CEO'su Satya Nadella ve Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, yatırım kararını ve uzun vadeli stratejik işbirliği hedeflerini ortak bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Yatırım Antropıc’i rakiplerine yaklaştırıyor

Gerçekleştirilen bu yatırım, yapay zeka alanında hızla büyüyen Anthropic’in, rakibi OpenAI’nin en güçlü iki destekçisiyle ilişkilerini daha da yakınlaştıran bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Azure üzerinden dev bilgi işlem kapasitesi sağlanacak

Anlaşma çerçevesinde Anthropic, Microsoft’un Azure tabanlı bulut altyapısından 30 milyar dolar tutarında bilgi işlem gücü satın alacak. Şirketin bunun yanında Azure üzerinde 1 gigawatta kadar ek kapasite kiralama hakkı da bulunacak.

Birlikte pazara çıkma planı

Microsoft CEO'su Satya Nadella, salı günü yayımlanan bir videolu açıklamasında, “Zaman içinde birbirimizin müşterisi olacağız. Biz Anthropic’in modellerinden yararlanırken, onlar da altyapımızı kullanacak ve birlikte pazara çıkacağız” ifadelerini kullandı. Nadella, bu ortaklığın Microsoft için önemini koruyan OpenAI işbirliğiyle uyumlu bir çizgide ilerlediğinin altını çizdi.

Antropıc büyümesini sürdürüyor

2021 yılında OpenAI’nin eski çalışanları tarafından kurulan Anthropic, OpenAI’den daha küçük bir yapıya sahip olmasına rağmen, Claude adlı sohbet robotu ve temel modelleri sayesinde finans, sağlık ve kurumsal hizmetler gibi birçok alanda ilgi görmeye devam ediyor.

Piyasa değeri hızla yükseldi

Anthropic, eylül ayında 183 milyar dolar değerleme üzerinden 13 milyar dolarlık yatırım aldığını ve 300 bin kurumsal müşteriye ulaştığını açıklamıştı.

Şirket ayrıca ekim ayında Google ile bilgi işlem kapasitesini ciddi şekilde artıracak yeni bir anlaşmaya imza attığını duyurmuştu. Bu anlaşma kapsamında Google’ın Anthropic’e 1 milyon adede kadar özel yapay zeka çipi tedarik edeceği ve anlaşmanın toplam değerinin onlarca milyar doları bulduğu belirtilmişti.

Microsoft ve Nvidia ile yapılan yeni yatırım anlaşmasının ardından Anthropic'in piyasa değeri 350 milyar dolar seviyesine yükseldi.