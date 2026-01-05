Teknoloji yatırımlarına 13 bin 721 adet teşvik belgesi düzenlendi

CANAN SAKARYA / ANKARA

2020-2025 döneminde Türkiye genelinde yatırımcılara verilen toplam faiz desteğinin yüzde 78,4’ü, nitelikli personel desteğinin yüzde 93,5’i, enerji desteğinin yüzde 78,5’i hibe desteğinin ise yüzde 100’ü yüksek ve orta-yüksek teknoloji sınıflarında gerçekleştirilmesi öngörülen yatırımlara tahsis edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hedeflerinin Türk sanayisini daha rekabetçi hale getirerek yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak olduğunu belirtti. Kacır, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan’ın yüksek ve orta-yüksek teknoloji yatırımları, genç girişimciler, inovasyon merkezleri, AR-GE altyapısı ve startup ekosistemi aracılığıyla gençlerin teknoloji üretimini teşvik edecek modeller konusunda yapılan çalışmalara ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Kacır, “Bakanlık tarafından oluşturulan girişimcilik fon mekanizmasına ek olarak, teşviklerden yoğun şekilde yararlanan Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknopark firmalarının belirli oranda ayırdıkları tutarlardan oluşan fon, teknoloji girişimlerine sermaye olarak yönlendirilmekte ve böylelikle genç girişimcilerimizin finansmana erişimi kolaylaştırılmaktadır. Bu uygulama kapsamında teknoloji girişimcilerine 2025 yılı sonu itibariyle 15 milyar liranın üzerinde sermaye kaynağı sağlanmış olacaktır” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kurulacak

Mesleki eğitim konusundaki soruyu da yanıtlayan Bakan Kacır’ın verdiği bilgiye göre; OSB’lerde nitelikli iş gücü yetiştirmek ve genç istihdamını artırmak için 48 özel 33 devlet olmak üzere toplam 81 meslek lisesi ile 26 meslek yüksekokulu faaliyet gösteriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde 81 ilde 279 mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu kuruldu. Halen meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve mesleki eğitim merkezlerinde yaklaşık 160 bin öğrenci eğitim görüyor. Buna ilaveten 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile fen, teknoloji ve meslek eğitimine odaklı Sanayi ve Teknoloji Kolejlerinin kurulması planlanıyor.