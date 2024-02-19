Teknolojide dikkat çeken 5 performans
Borsa İstanbul'un gözde sektörlerinden biri olan teknoloji, yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Özellikle sektör endeksinde ağırlığı yüksek olan bazı hisseler, son dönemdeki performanslarıyla dikkat çekiyor.
Endeksin ağır toplarından biri olan Aselsan, son bir haftada %11,90 ve son bir ayda %21,26 getiri sağladı. Ancak bu getirilere rağmen yılbaşından bu yana %29,61'lik artış gösterdi. %40,76'lık endeks ağırlığıyla sektördeki lider konumunu pekiştiriyor.
Mia Teknoloji, %57,76'lık yılbaşı getirisiyle dikkat çekiyor. Sektör endeksinde %8,39'luk daha düşük bir ağırlığa sahip olmasına rağmen, son bir haftada %6,15'lik artışla dikkat çekti.
Reeder Teknoloji, %127,7'lik yılbaşından bu yana getiri ile sektörün en çok kazandıran hisselerinden biri olma özelliğini taşıyor. Son bir haftalık %17,00'lık getiri, bu hissenin %7,12'lik sektör ağırlığının olması endekse de etki yaptı.
ARD Bilişim Teknoloji, %109,36'lık yılbaşı getirisiyle yatırımcılarına yüksek kazançlar sağladı. Sektör endeksinde %4,36'lık ağırlığı bulunmasına karşın, son bir aydaki %77,85'lik artış performansıyla öne çıkıyor.
Logo Yazılım ise %33,87'lik yılbaşı getirisi ve %3,95'lik sektör endeksindeki ağırlığı ile dikkat çekiyor. Son günlerdeki düşüşe rağmen, yıl genelindeki güçlü performans yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Sektördeki hareketlilik, bu hisse senetlerinin öne çıkmasına neden oluyor.