Teknolojide dikkat çeken 5 performans

Endeksin ağır toplarından biri olan Aselsan, son bir haftada %11,90 ve son bir ayda %21,26 getiri sağladı. Ancak bu getirilere rağmen yılbaşından bu yana %29,61'lik artış gösterdi. %40,76'lık endeks ağırlığıyla sektördeki lider konumunu pekiştiriyor.

Mia Teknoloji, %57,76'lık yılbaşı getirisiyle dikkat çekiyor. Sektör endeksinde %8,39'luk daha düşük bir ağırlığa sahip olmasına rağmen, son bir haftada %6,15'lik artışla dikkat çekti.

Reeder Teknoloji, %127,7'lik yılbaşından bu yana getiri ile sektörün en çok kazandıran hisselerinden biri olma özelliğini taşıyor. Son bir haftalık %17,00'lık getiri, bu hissenin %7,12'lik sektör ağırlığının olması endekse de etki yaptı.

ARD Bilişim Teknoloji, %109,36'lık yılbaşı getirisiyle yatırımcılarına yüksek kazançlar sağladı. Sektör endeksinde %4,36'lık ağırlığı bulunmasına karşın, son bir aydaki %77,85'lik artış performansıyla öne çıkıyor.

Logo Yazılım ise %33,87'lik yılbaşı getirisi ve %3,95'lik sektör endeksindeki ağırlığı ile dikkat çekiyor. Son günlerdeki düşüşe rağmen, yıl genelindeki güçlü performans yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Sektördeki hareketlilik, bu hisse senetlerinin öne çıkmasına neden oluyor.