Teknolojiyle büyüyen Sözal Kimya, küresel pazara odaklandı

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa merkezli Sözal Kimya, tekstil kimyasallarındaki köklü deneyimini yeni nesil kimyasal ürün gruplarıyla çeşitlendirerek büyümesini sürdürüyor. Bursa’da 2007 yılında Eren Sözal tarafından kurulan Sözal Kimya; tekstil kimyasalları, tekstil boyaları, silikon yağı ve masterbatch alanındaki faaliyetleriyle Türkiye genelinde hizmet veren bir yapıya ulaştı. Kuruluşundan bu yana kademeli yatırımlarla büyüyen şirket, üretim ve depolama altyapısını genişleterek sektördeki konumunu güçlendirdi. Şirketin yatırım yolculuğu 2009 yılında Kestel Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilen 3 bin metrekarelik depo ve laboratuvar tesisiyle ivme kazandı. Bu adımı 2013 yılında yine aynı bölgede devreye alınan 8 bin 500 metrekare kapalı ve 3 bin metrekare açık alana sahip yeni tesis izledi. Sözal Kimya, büyüme stratejisinin önemli halkalarından birini ise 2016 yılında Karacabey’de gerçekleştirdiği 35 bin metrekarelik yatırım ile oluşturdu. Yönetim Kurulu Başkanı Eren Sözal, şirketin ana faaliyet alanının hâlâ tekstil kimyasalları olduğunu vurgulayarak, “Tekstil kimyasalları bizim ana iş kolumuz. Uzun yıllardır bu alanda üretim yapıyoruz ve güçlü bir müşteri ağına sahibiz” dedi.

Stratejik yatırımlar silikon yağı ile sürüyor

Tekstil tarafında teknolojik dönüşüme paralel ilerlediklerini belirten Sözal, “Artık sektörde su tüketimini azaltan, prosesleri daha verimli hale getiren ürünler öne çıkıyor. Biz de bu yönde çözümler geliştiriyoruz” diye konuştu. Şirketin son dönemde odaklandığı alanlardan birinin silikon yağı olduğunu dile getiren Sözal, bu alandaki yatırımların stratejik önemine dikkat çekti. “Silikon yağı tarafı yüksek teknoloji gerektiren bir alan. Dünyada sınırlı sayıda üretici var. Pazar büyüklüğü yaklaşık 180 milyar dolar seviyesinde. Bizim ciromuz içindeki payı henüz yüzde 2 civarında ama bu oranı hızla artırmayı hedefliyoruz. Halihazırda Amerika’daki depo ve dağıtım ağımızla dünyanın yaklaşık 20 ülkesine buradan ihracat yapıyoruz” diye konuştu. Silikon yağı üretiminin ciddi bilgi birikimi gerektirdiğini vurgulayan Sözal, “Bu iş sadece yatırım yapmakla olmuyor. Doğru teknolojiye, doğru insan kaynağına sahip olmak gerekiyor. Bu alanda önemli yatırımlar yaptık, uluslararası iş birlikleriyle kendimizi geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Karacabey’deki tesislerinde plastik ve otomotiv sektörüne yönelik masterbatch üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Sözal, “Bu tesisimiz yaklaşık 35 bin metrekare alan üzerinde kurulu. Aylık 6 bin ton üretim kapasitesine sahibiz. Bu alanda Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri konumundayız” diye konuştu. Şirketin Kestel ve Karacabey’deki tesisleriyle toplamda 45 bin metrekarelik üretim alanına ulaştığını belirten Sözal, yeni yatırım planlarına da değinerek, “TEKNOSAB’da silikon yağı üretimine yönelik yeni bir tesis planlıyoruz. Bu alandaki büyümemizi sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı. Büyüme stratejilerinin temelinde üretim odaklı yaklaşımın bulunduğunu ifade eden Sözal, “Biz sanayiciliği tercih ettik. Kazandığımızı farklı alanlara değil, kendi işimize yatırdık. Bu sayede bugün güçlü bir üretim altyapısı oluşturduk” dedi. Kurumsallaşmaya da önem verdiklerini vurgulayan Sözal, “Organizasyon yapımızı güçlendirdik. Satıştan teknik servise, lojistikten satın almaya kadar her alanda uzman ekiplerle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Küresel pazarlarda büyüme hedefi

Globalleşme hedefleri doğrultusunda yurt dışı yapılanmalarını sürdürdüklerini belirten Sözal, “Hollanda ve Özbekistan’da şirketlerimiz var. Avrupa’da farklı ülkelerde depo og satış organizasyonlarımız bulunuyor. ABD ve İspanya gibi pazarlarda da büyümeyi planlıyoruz” dedi. Üretimin ana merkezinin Türkiye olduğunu vurgulayan Eren Sözal, “Hindistan’da coraplast üretimimiz var. Önümüzdeki süreçte Türkiye ve Hindistan ana üretim üslerimiz olacak. Diğer ülkelerde daha çok lojistik ve satış yapılanmasıyla ilerliyoruz” diye konuştu. İhracatın toplam ciro içindeki payının yüzde 25 seviyesinde olduğunu belirten Sözal, “Bu oranı daha yukarı taşımak istiyoruz. Global pazarlarda daha etkin olacağız” şeklinde konuştu. Sanayinin ve üretimin önemine dikkat çeken Eren Sözal, “Türkiye’nin üretmekten başka bir seçeneği yok. Katma değerli üretim ve verimlilik en kritik başlıklar. Biz de tüm yatırımlarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz” ifadelerini kullandı. Ar-Ge çalışmalarına da değinen Sözal, “Ar-Ge merkezimiz var. Yeni ürün geliştirme ve teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Tekstil sektöründe yaşanan daralmaya rağmen pazar paylarını artırdıklarını belirten Eren Sözal, “Sektörde zorluklar var ama biz bu süreci fırsata çevirdik. Pazar payımız artıyor. Bursa’nın tekstildeki güçlü altyapısı bizim için önemli bir avantaj” diye konuştu. İnsan kaynağının önemine de değinen Sözal, ileri teknoloji üretim alanlarında nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Bu alanlarda uzman insan bulmak kolay değil. Bu nedenle uluslararası ekiplerle de çalışıyoruz” dedi.

“Kimya stratejik bir sektör”

Kimya sektörünün stratejik önemine vurgu yapan Eren Sözal, otomotiv başta olmak üzere birçok sektörde katma değerli ürünlere talebin arttığını vurguladı. "Artık otomotivde araçların ağırlığını düşürmek için yüksek mukavemetli, hafif malzemeler öne çıkıyor. Karbon bazlı ve yüksek performanslı plastikler bu noktada ciddi bir pazar oluşturuyor” diyen Sözal, bu alanda da çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Kimyanın birçok sektörün temelini oluşturduğunu ifade eden Sözal, “Kimya olmadan üretim yapmanız mümkün değil. Bu nedenle kimya sektörü en az savunma sanayi kadar stratejik. Güçlü olmak zorundayız” dedi. Sözal Kimya’nın önümüzdeki dönemde de üretim, ihracat ve teknoloji yatırımlarına devam edeceğini belirten Eren Sözal, “Hedefimiz sürdürülebilir büyüme ve küresel ölçekte güçlü bir marka olmak” değerlendirmesinde bulundu.