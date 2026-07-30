Teknoparklarda görme engelliler için 42 proje tamamlandı, 44 proje sürüyor

CANAN SAKARYA / ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milletvekillerinin görme engelli bireylerin kullandığı beyaz eşya, klima, kombi, televizyon, uzaktan kumanda, gibi ev içi yaşamda gerekli olan ve sık kullanılan elektronik ürünlerin erişilebilirliğine ilişkin yürütülen çalışmalar, standart ve teknik düzenleme konusunda yapılan çalışmalar ve mevcut duruma ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Kacır’ın verdiği bilgiye göre; teknoparklarda görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik 42 proje tamamlandı. Halen bu alanda çalışmalar yürüten 38 firma tarafından 44 proje yürütülüyor.

Ayrıca, bugüne kadar 10 Ar-Ge merkezince bu alanda 11 benzer proje gerçekleştirildi. Ayrıca, görme engelliler için gerçekleştirilen projelerin yanında, genel anlamda engelli vatandaşlara yönelik 27 Ar-Ge merkezi tarafından 34 proje tamamlanarak hayata geçirildi. 6 proje üzerinde ise çalışmalar devam ediyor. Bakan Kacır, erişilebilirlik konusunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından takip edilen öncelikli standardizasyon alanlarından biri olduğunu belirterek, “Bu kapsamda görme engelli bireyler de dâhil olmak üzere tüm kullanıcıların ürün ve hizmetlere erişimini destekleyen ulusal, Avrupa ve uluslararası standartlar yakinen takip edilmekte, kabul edilmekte ve güncellenmektedir. Bu bağlamda özellikle ev tipi elektronik ürünler, bilgi ve iletişim teknolojileri, kullanıcı ara yüzleri ve insan-makine etkileşimi alanlarında erişilebilirliğe ilişkin çalışmalar yürütülmektedir” dedi. Bakan Kacır, erişilebilirlik alanındaki uluslararası gelişmeler, teknolojik yenilikler ve paydaş ihtiyaçlarının sürekli olarak izlendiğini, yeni standart hazırlama veya mevcut standartların güncellenmesine yönelik çalışmaların ilgili teknik komiteler aracılığıyla titizlikle değerlendirildiğini kaydetti.