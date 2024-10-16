Teknosa dijital projeleriyle 9 ödül kazandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, dijital projeleriyle iki farklı ödül programında 9 ödül birden kazandı.

Teknosa, ekip başarılarını ödüllendiren The Hammers Awards'ta, yapay zeka teknolojisiyle Atatürk'ün sesini gerçeğe en yakın haliyle üretip Türk halkına armağan ettiği "En Büyük Armağan: Türkiye Cumhuriyeti" projesiyle "En İyi Dijital Pazarlama Ekibi", "Üretken Yapay Zekayı En İyi Kullanan Ekip", "En Cesur Marka Ekibi" ve "Özel Gün İletişimini En İyi Yapan Pazarlama Ekibi" kategorilerinde altın ödülün sahibi oldu.

Teknosa "Entegre Medyayı En İyi Kullanan Ekip" kategorisinde ve "Müşteri Odaklı Dijital Mağaza Konsepti" projesiyle de "En İyi Mağaza Deneyimi Ekibi" kategorisinde gümüş ödül kazandı.

Teknosa, yapay zeka odaklı en yaratıcı ve en etkili projeleri jüriyle yapay zeka (KAI) değerlendirmesiyle ödüllendiren New Gen Awards'ta da üç ayrı ödülün sahibin oldu.

Teknosa, "En Büyük Armağan: Türkiye Cumhuriyeti" projesiyle "Üretken Yapay Zeka Kullanımı" kategorisinde ödüllendirilirken, "Dijital Elçiler: Selin ve Burak" projesiyle "Yapay Zekada Operasyonel Verimlilik" ana bölümünde "Sanal Asistan" ve "Influencer" kategorilerinde ödüle layık görüldü.