Teknotrans, 2 milyon Euro yatırımla hedef büyütüp Avrupa'ya odaklanacak

HASAN COŞKUN

Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firma, yapılacak yatırımlarla hem üretim altyapısını güçlendirmeyi hem de ihracat hacmini artırmayı hedefliyor.

2026 yılında geçerli olmak üzere Bosch ile yeni bir anlaşma sürecine girildiğini belirten Teknotrans kurucusu ve Genel Müdürü Fikri Keleş, Nisan ayı itibarıyla hazırlıkların tamamlandığını ve 2 milyon Euro hacminde sipariş kararı alındığını söyledi. Bu kapsamda yeni CNC işleme tezgâhları alınacağını ve mevcut üretim altyapısının yenileneceği belirtti.

20’den fazla CNC tezgâhı ile 3 vardiya, haftada 6 gün üretim yapan Teknotrans’ın 2023 yılında 12 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çeken Keleş, şu bilgileri verdi: “2024 yılında dünya genelinde yaşanan ekonomik yavaşlamaya rağmen, Alman firmalarıyla yapılan stratejik iş birlikleri sayesinde üretim ve ihracatta istikrarımızı koruduk. 2026 yılı için ihracatta yüzde 15–20 oranında hacim artışı öngörüyoruz. Yeni yatırımlarla birlikte çalışan sayımızı da artıracağız.”

2026 yılının sonuna kadar sadece yurtdışına üretim yapacak

Teknotrans, 2026 yılının sonuna kadar geçerli olmak üzere Bosch ve ZF ile yürüttüğü anlaşmalar kapsamında tamamen yurt dışına yönelik üretim yapıyor. Üretilen parçalar, kalite kontrol süreçlerinden geçtikten sonra doğrudan montaj hatlarına sevk ediliyor. 2024 ve 2025 yıllarında kalite kontrol altyapısını güçlendiren Teknotrans, 10 binde 3 parça hata oranı ile üretim yapıyor.