Tekstil sektörü AB’de satın alma fırsatlarını inceliyor

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Türkiye tekstil sektörü daralma sinyallerine rağmen Avrupa’ya odaklanarak büyüme arayışını sürdürüyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkan Yardımcısı ve yeni dönem Başkan Adayı Ahmet Şişman, sektörün yaklaşık on iki milyar dolarlık ihracat yaptığını belirterek, “Avrupa’daki yüz beş milyar dolarlık üretime yöneldik. Sektörde yeterince sermaye var. Varlık Fonu da destek olabilir. Satın alma ile teknik tekstil başta olmak üzere önemli fırsatları değerlendirebiliriz” dedi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz ise, iki bin yirmi dörtte yirmi dokuz milyar dolara ulaşan ihracatla Türkiye’nin çevresindeki otuz ülkeyi geride bıraktığını vurguladı. Öksüz, Avrupa pazarının yüzde onuna ulaşmanın on milyar doların üzerinde fırsat sunduğunu belirtirken, Şişman ise sektörün otomasyon ve katma değerli üretime geçmesi gerektiğini ifade etti. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve yeni dönem İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği başkan adayı Ahmet Şişman, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Sami Aydın ile İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Fatih Bilici, düzenlenen basın toplantısı ile tekstil sektöründeki güncel gelişmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Öksüz, yirmi dokuz yaşında iken bin dokuz yüz doksan dokuz yılında yönetim kuruluna girdiği İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nde son iki dönemdir de başkanlık görevini yürüttüğünü belirterek, nisan ayı itibari ile tek liste ile seçime girecek olan Ahmet Şişman’a görevi devredeceklerini söyledi.

10 milyar dolarlık fırsat var

Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektörlerinin performansına da değinen Ahmet Öksüz, iki sektörün toplam ihracatının yirmi dokuz milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Öksüz, “Çevremizdeki yaklaşık otuz ülkenin toplam ihracatı yirmi sekiz virgül dokuz milyar dolar seviyesinde” dedi. Diğer taraftan, Avrupa Birliği’nin tekstil ve hazır giyim üretimine de baktıklarını dile getiren Öksüz, şöyle devam etti: “En gelişmiş yedi ekonomi (G7) ülkelerini de inceledik. En gelişmiş yedi ekonomiden dördü, aynı zamanda en büyük on tekstil ihracatçısı ülke arasında yer alıyor. Avrupa Birliği’nin tekstil ve hazır giyim üretim değeri yüz milyar doların üzerinde seyrederken; bu alanda ilk sırada İtalya, ardından Almanya, İspanya ve Fransa geliyor. İtalya’da konfeksiyon yan sanayinin çok güçlü, Almanya çok katma değerli işler yapıyor. Fransa’da da ciddi bir elyaf üretimi var. Amacımız, Türkiye’nin bu alanda kendine ne kadar pay alabileceğini ortaya koymak. Avrupa’daki yüz milyar dolarlık pazarın yalnızca yüzde onunu hedeflemek bile on milyar doların üzerinde bir değer anlamına geliyor.”

"Bu maliyetler ile devam etmek zor"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin yeni dönemindeki yol haritası hakkında bilgiler paylaşan Ahmet Şişman da iki bin bir yılından bu yana ihracatçılar birliğinde çeşitli görevlerde bulunduğunu söyledi. Şişman, “Bunun yerine, otomasyona dayalı ‘karanlık fabrikalar’ modeline geçilmesi gerekiyor. Bunun yanında, tasarımı daha çok öne çıkaran, yurt dışında daha etkili konumlanan bir yapı kurulması önemli. Özellikle teknik tekstilde önemli fırsatlar bulunuyor. Tekstil sektörü olarak yaklaşık on iki milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında Avrupa’da hâlâ yüz beş milyar dolarlık tekstil üretimi var. Sektörde sermaye var. Varlık fonu da destek verebilir. Avrupa Birliği’nde ya da başka bir yerde bu alanda üretim yapan şirketler satın alınabilir” diye konuştu.

AB’den sipariş sorguları başladı

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında devam eden ve çevre ülkelere sıçrayan savaşın sektöre etkisini de değerlendiren Ahmet Öksüz, hammadde fiyatlarında artışın yaşandığını ve bunun pamuğa bile yansıdığını söyledi. Öksüz, “Pamuk fiyatlarında yüzde beş artış var son bir haftada. Enerji, navlun ve hammadde maliyetlerinin artması sektöre ciddi yansıdı. Sünger bin iki yüz dolardan iki bin dolara çıktı. Avrupa Birliği’ne yakın olmamız ve entegre üretim gücümüz bizim en büyük avantajımız. Avrupa Birliği’nden sorgulamalar ve talepler başladı ama maliyetlerde bir taraftan arttı” dedi.