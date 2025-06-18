Tekstil sektörünün önemli şirketleri arasında gösterilen, 700 çalışanı olan firma iflas etti

Sözcü'deki habere göre Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü, 15 Haziran 2025 tarihli kararı ile YFA Tekstil Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına hükmetti.

700 çalışanı bulunuyordu

Dünyanın birçok ülkesine örme tekstil ürünleri ihracatı gerçekleştiren şirketin toplam 30 bin metrekarelik alanda kurulu tesisi bulunurken, yaklaşık 700 çalışanının olduğu biliniyordu.

Ayda 1 milyonun üzerinde parça üretim kapasitesine sahip olan köklü firmanın iflası, zor günler geçiren tekstil sektöründe endişelerin artmasına neden oldu.

Avrupa ülkelerine örme tekstil ihracatı yapan, toplam 30 bin metrekare tesis ve 700 çalışanıyla aylık 1 milyon adedin üzerinde üretim kapasitesine sahip olan bu köklü firmanın iflası, piyasada geniş yankı uyandırdı.

Tasfiye işlemleri başladı

Bakırköy 1. İcra ve İflas Dairesi tarafından yayımlanan ilanda, iflasına karar verilen şirketin 2025/43 iflas sayılı dosyası ile tasfiye sürecine başlanıldığı belirtildi.