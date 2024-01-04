Tekstil ve çelik kan kaybetti savunma ve havacılık yükseldi

Mehmet KAYA / ANKARA

Türkiye’nin genel ihracatı uzun süredir sağladığı yüksek büyüme oranını, ana pazarı olan Avrupa’daki talep azalışı nedeniyle 2023’te kaybetti. Resmi TÜİK verileri öncesi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 2023’te ihracat yüzde 0,64 oranında arttı. Bu artışta otomotivin etkisi büyük oldu. Diğer yandan, Türkiye’nin genel olarak ihracatçı olduğu, üstelik dünya ölçeğinde imalatçı kimliği bulunan dokuma ve çelik sektöründe ciddi kayıplar yaşadı.

Savunmada yüzde 27 artış var

Buna karşılık, genel tutarı düşük olmakla birlikte, son dönemde büyüyen savunma ve havacılıkta yüzde 27,1’lik bir artışla 5 milyar 546 milyon dolarlık ihracat seviyesine çıkarak önemli bir artış sağladı.



Savunma ve havacılık sektörünün ihracat içindeki payı 2023 sonunda yüzde 2,5’e yükseldi. TİM verilerine göre tekstil ihracatında gerileme yüzde 7,6, önemli markaların sipariş çektiği hazır giyimde yüzde 9,2 oranına ulaşırken, yine küresel ölçekte imalatın büyük kısmının yapıldığı halıda geçen yıl ile aynı seviyede ihracat yapılabildi.

Türkiye’nin resmi ve tam kapsamlı dış ticaret verileri, bu ayın sonuna doğru açıklanacak. Genel Ticaret Sistemi kapsamında Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı verileriyle de düzeltilmiş TİM verileri ise açıklandı. Her ikisinde de Türkiye’nin küresel ölçekte imalatçı olduğu çelik ve tekstil- hazır giyim-halı sektörlerinde ciddi gelir kaybı dikkat çekti.

Yılın 2. yarısında hazır giyim sipariş iptalleri etken oldu

Özellikle dokuma sektörü Türkiye’de hem istihdam hem de yurt dışı gelir bakımından önem taşıyor. Dokuma sektöründe fiili olarak 1.3 milyon kişi çalışıyor. Bu sektör az sayıda dış ticaret fazlası verilen sektörlerin başında geliyor. Üstelik fazla 20 milyar doların üzerinde bulunuyor. EKONOMİ daha önce hazır giyim ithalatı ve dampingli iplik nedeniyle tekstildeki ithalat artışlarına yönelik çeşitli haberler yapmıştı. Yıl ortasından itibaren ise özellikle hazır giyimdeki sipariş iptalleri ve büyük markaların siparişlerini başka ülkelere kaydırmaya başladığı yönünde bilgiler kamuoyuna yansıdı. Sektörde Eylül ayı itibariyle 2023 içinde kayıtlı istihdam azalışı 171 bin kişiye ulaştı.

Türkiye’nin son dönemde ihracat artışı sağladığı savunma ve havacılık sektöründe ise ilk kez 5.5 milyar dolar seviyesi aşıldı. Bunda ağırlıklı olarak havacılık sektörü rol oynuyor. Bu sektörde bazı veriler gizli olabiliyor. Diğer yandan, ilan edilen tutarlar bakımından Türkiye savunma ve havacılık ihracatındaki artış hızı bakımından önemli artış sağlarken, tutar bakımından da ikinci grup ülkeler içinde yerini güçlendirdi. Savunma ve havacılığa ilişkin kapsamlı dış ticaret verileri SASAD tarafından yılın ikinci çeyreği içinde yayımlanıyor.