Tekstil ve hazır giyimde asıl darbe KOBİ'lerde

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

İTHİB’in SGK verilerinden hazırladığı rapora göre Mayıs 2025-Mayıs 2026’da imalat sanayindeki işletme sayısı yüzde 0,4 artışla 323 bin 229’a çıkarken iki sektörde yüzde 5,5 azalarak 53 bin 333’e indi. Bir yılda 3 bin 109 işletme eksildi. Sayı tekstilde yüzde 3,3 düşüşle 18 bin 459’a, hazır giyimde yüzde 6,7 düşüşle 34 bin 874’e geriledi.

KOBİ’lerde imalatla makas açıldı

İşletme ölçekleri, sektörlerin imalattan negatif ayrıştığını gösterdi. İmalatta 1-249 çalışanlı bütün gruplarda işletme sayısı artarken tekstil ve hazır giyimde aynı grupların tamamında düşüş yaşandı. 4-6 çalışanlı işletmeler imalatta yüzde 6,9 artarken iki sektörde yüzde 8,2 azaldı. İmalatta yüzde 4,9 büyüyen 50-99 çalışan grubu iki sektörde yüzde 6,5; 100-249 çalışan grubu ise yüzde 2,7’lik artışa karşılık yüzde 9,4 küçüldü. Kaybın ana kaynağını KOBİ ölçeğindeki firmalar oluşturdu.

Büyük ölçekte de daralma sürdü

Kayıp büyük işletmelere de yayıldı. İki sektörde 100-249 çalışanlı işletme sayısı bin 528’den bin 385’e, 250-499 çalışanlı işletme sayısı 324’ten 304’e, 500-749 çalışanlı işletme sayısı 55’ten 52’ye indi. Bin ve üzeri çalışanı bulunan işletmeler 21’den 18’e gerileyerek yüzde 14,3 azaldı. Hazır giyimde 750-999 çalışanlı işletme sayısı 8’den 2’ye, bin ve üzeri çalışanlı işletmeler 8’den 6’ya düştü.

6 işletmeden biri tekstil ve giyimde

Kayıplara rağmen tekstil ve hazır giyim, imalatta ağırlığını koruyor. Mayıs 2026’da 323 bin 229 imalat işletmesinin 53 bin 333’ü bu iki sektördeydi. Ancak sektörlerin payı bir yılda yüzde 17,54’ten yüzde 16,50’ye düştü. Aynı dönemde imalat istihdamı yüzde 2,8 azalarak 3 milyon 991 bin 380’e, iki sektörün istihdamı yüzde 8,3 düşüşle 837 bin 623’e geriledi. Tekstil ve hazır giyimin imalat istihdamındaki payı yüzde 22,25’ten yüzde 20,99’a indi. Sektörlerin istihdamı imalat genelinden yaklaşık üç kat hızlı daraldı.

Zirveden 408 bin kişi eksildi

İki sektörde çalışan sayısı Ağustos 2022’deki zirvenin 408 bin kişi altında kaldı; yaklaşık dört yılda istihdamın kabaca üçte biri kaybedildi. Mayıs 2026’da hazır giyim istihdamı 493 bin 998’e gerileyerek zirvenin 250 bin kişi altında kaldı ve sektör son bir yılda imalatta en fazla istihdam kaybeden alan oldu. Tekstil istihdamı ise bir yılda 367 bin 147’den 343 bin 625’e indi. Kayıp 23 bin 522 kişi ve yüzde 6,4 olurken çalışan sayısı Aralık 2021 zirvesinin 170 bin kişi altında gerçekleşti.

Kadın istihdamında da 40 bin kişilik kayıp

İki sektörde kadın çalışan sayısı bir yılda 416 bin 685’ten 376 bin 58’e düştü. Böylece 40 bin 627 kadın istihdam dışına çıkarken kayıp yüzde 9,8 oldu. Hazır giyimde kadın istihdamı yüzde 10,6 azalarak 268 bin 56’ya, tekstilde ise yüzde 7,5 düşüşle 108 bin 2’ye indi. Buna karşın tekstil ve hazır giyim, imalat sanayisindeki kadın istihdamının yüzde 32,51’ini sağlamayı sürdürüyor; imalatta çalışan yaklaşık her üç kadından biri hâlâ bu sektörlerde yer alıyor.

İmalattaki kaybın üçte ikisi iki sektörden

Son bir yıllık veriler, tekstil ve hazır giyimdeki daralmanın Türkiye imalatındaki istihdam kaybında ne kadar belirleyici hale geldiğini de gösteriyor. Mayıs 2025-Mayıs 2026 döneminde toplam sigortalı istihdam yaklaşık 156 bin kişi artarak 17 milyona yaklaşmasına rağmen, imalat sanayinde çalışan sayısı 114 bin 139 kişi azaldı.

Buna karşılık tekstil ve hazır giyimdeki kayıp 75 bin 868 kişi oldu. Bu veriler üzerinden yapılan hesaplamaya göre, imalat sanayindeki net istihdam kaybının yaklaşık yüzde 66,5'i, başka bir ifadeyle üçte ikisi tekstil ve hazır giyimden kaynaklandı. Tekstilde 23 bin 522, hazır giyimde ise 52 bin 346 kişilik yıllık istihdam kaybı gerçekleşti.