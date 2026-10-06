Tekstilde istihdam arttı hazır giyimde şirket sayısı azaldı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde istihdam cephesinde haziran ayında yaşanan toparlanma temmuzda hız kesti. Verilere göre iki sektörde toplam çalışan sayısı hazirandaki 858 bin 774 kişiden temmuzda 859 bin 196 kişiye yükseldi. Böylece bir aylık istihdam artışı 422 kişiyle sınırlı kaldı. Çalışan sayısındaki sınırlı artışa karşılık şirket sayısında yeniden düşüş yaşandı. Haziranda tekstil ve hazır giyimde toplam 53 bin 553 şirket faaliyet gösterirken, temmuzda bu sayı 127 azalarak 53 bin 426’ya indi.

Tekstil 838 kişilik istihdam sağladı

Temmuz ayında iki sektörün performansı birbirinden ayrıştı. Tekstil sektöründe çalışan sayısı hazirandaki 351 bin 105 kişiden 351 bin 943’e yükseldi. Böylece sektör bir ayda 838 kişilik net istihdam artışı sağladı. Buna karşılık tekstilde şirket sayısı 18 bin 492’den 18 bin 484’e geriledi. Temmuz ayında çalışan sayısı artarken şirket sayısının 8 adet azalması dikkat çekti. Hazır giyimde ise temmuz ayında hem istihdam hem şirket sayısı geriledi. Çalışan sayısı hazirandaki 507 bin 669 kişiden 507 bin 253’e düşerken, bir ayda 416 kişilik kayıp yaşandı. Şirket sayısı da 35 bin 61’den 34 bin 942’ye geriledi. Böylece hazır giyimde yalnızca bir ayda 119 şirket eksildi.

Hazirandaki güçlü artış devam etmedi

Aylık veriler istihdamdaki dalgalı seyrin sürdüğünü ortaya koydu. Tekstil ve hazır giyimde toplam çalışan sayısı martta 833 bin 725 kişiye kadar geriledikten sonra nisanda 851 bin 624’e yükseldi. Mayısta yeniden 837 bin 623’e inen istihdam, haziranda 21 bin 151 kişilik güçlü artışla 858 bin 774’e çıktı. Temmuzda ise artış yalnızca 422 kişi oldu. Böylece mart ayındaki dip seviyeden bu yana iki sektörde toplam istihdam 25 bin 471 kişi artmasına rağmen, toparlanmanın büyük bölümünün nisan ve haziran aylarında gerçekleştiği görüldü.

Yılbaşından bu yana 688 şirket eksildi

2025 sonuyla karşılaştırıldığında çalışan ve şirket sayılarındaki ayrışma daha belirgin hale geldi. Aralık 2025’te tekstil ve hazır giyimde toplam 54 bin 114 şirket ve 845 bin 904 çalışan bulunuyordu. Temmuz sonunda çalışan sayısı 859 bin 196’ya yükselirken şirket sayısı 53 bin 426’ya geriledi. Böylece yedi ayda iki sektörde istihdam 13 bin 292 kişi artarken 688 şirket eksildi. Tekstilde Aralık 2025’e göre çalışan sayısı 5 bin 243 kişi artarak 351 bin 943’e çıktı. Şirket sayısı ise 116 azalarak 18 bin 484’e geriledi. Hazır giyimde aynı dönemde çalışan sayısı 499 bin 204’ten 507 bin 253’e çıkarak 8 bin 49 kişi arttı. Buna karşılık şirket sayısı 35 bin 514’ten 34 bin 942’ye gerileyerek 572 adet azaldı.

20 aylık kayıp 100 bin kişiyi aştı

Temmuzdaki sınırlı toparlanmaya rağmen uzun dönemli veriler sektörlerin hâlâ 2024 seviyelerinin oldukça altında olduğunu gösteriyor. Aralık 2024'te tekstil ve hazır giyimde toplam 959 bin 395 kişi çalışırken, Temmuz 2026'da bu sayı 859 bin 196'ya indi. Böylece yaklaşık 20 ayda toplam istihdam kaybı 100 bin 199 kişi oldu. Aynı dönemde şirket sayısı da 59 bin 101'den 53 bin 426'ya geriledi. İki sektörde toplam 5 bin 675 şirket eksildi. İstihdam kaybının 32 bin 768'i tekstilden, 67 bin 431'i hazır giyimden kaynaklandı. Temmuz verileri, son aylarda istihdamda görülen toparlanmanın devam ettiğini ancak hızının önemli ölçüde düştüğünü gösterirken, şirket sayısındaki gerilemenin ise sürdüğüne işaret etti.