Tekstilde sürdürülebilir dönem: Türk pamuğunun küresel gücü artıyor

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İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye Pamuk Zirvesi bünyesinde, İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına sahip Türk pamuğunun uluslararası alandaki görünürlüğünü ve pazar payını güçlendirmek adına önemli bir gelişme kaydedildi. Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) ile küresel sürdürülebilirlik programı Better Cotton Initiative (BCI) arasında stratejik bir iş birliği protokolü hayata geçirildi.

Üretim planlamasında sürdürülebilirlik ön planda

Zirvenin açılış aşamasında değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, pamuk sektöründe planlama, kalite, verim, yatırım ve izlenebilirlik başlıklarının temel öncelikler olduğunu belirtti. İklim değişikliği ve su kısıtlılığı gibi zorluklara dikkat çeken Erdem, pamuğun da içinde yer aldığı 13 farklı stratejik ürün grubunun üretim planlaması kapsamına dahil edildiğini aktardı.

Yerli üretimde kayıplar ve ithalat yükü

Dünya genelinde 2024-2025 sezonunda 26 milyon ton lif pamuk üretildiğini bildiren Erdem, Türkiye'nin lif pamuk üretiminde dünya yedincisi, verimlilikte ise üçüncü sırada yer aldığını kaydetti. Ancak küresel tekstil talebindeki daralmaya bağlı olarak son yıllarda ekim alanlarında ciddi azalmalar yaşandığını ifade etti. Türkiye’deki üretimin 1,5 milyon tonun altına gerilediğini vurgulayan Erdem, 1,74 milyar dolar karşılığında 1 milyon ton pamuk ithal edildiğine dikkat çekerek yerli üretimin yeniden dengeye kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Sertifikalı üretim ve küresel marka entegrasyonu

İmzalanan Standart Tanıma Protokolü sayesinde Türk pamuğunun BCI standartlarıyla eş değerliliğinin sağlandığı ve uluslararası markaların tedarik zincirlerine dahil olmasının kolaylaşacağı aktarıldı. Erdem, tek balya takip sistemlerinin de kaynağın izlenebilirliğini destekleyeceğini dile getirdi. Program dahilinde IPUD Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Turgut Kayhan, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Turan Göksan, BCI Direktörü Alvaro Moreira ve UPK Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur da sektörün geleceğine dair sunumlar yaptı.