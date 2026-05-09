Telefon yenilemek isteyenlere rahat nefes: Taksit sınırı barajı yükseltilecek, akıllı telefonlara 12 taksit geliyor

Ticaret Bakanlığı, akıllı telefonlarda uygulanan taksit sınırını yükseltmek için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Mevcut uygulamada 20 bin TL’nin altındaki telefonlar için geçerli olan 12 taksit imkanının, yeni düzenlemeyle 30 bin TL’nin üzerindeki cihazları da kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre düzenlemenin mayıs sonu veya haziran ayında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar ve bellek maliyetlerindeki yükseliş, akıllı telefon fiyatları üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor. Yılın ilk çeyreğinden itibaren etkisini gösteren maliyet artışları, özellikle giriş segmentindeki uygun fiyatlı modellerde zamları beraberinde getirdi. Öte yandan 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla yeni model telefonlara yönelik talep de hız kazandı. Artan maliyetler ve yükselen talep arasında kalan üreticiler ile GSM operatörleri ise bu süreçten olumsuz etkileniyor.

Taksit sınırı barajı yükseltilecek

Uzun süredir taksit sınırının kaldırılması ya da daha esnek hale getirilmesi için çağrıda bulunan sektörün girişimleri sonuç vermeye başladı. Sektör temsilcileri ile Ticaret Bakanlığı arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, halen 20 bin TL olarak uygulanan taksit limitinin 30 bin TL ila 35 bin TL seviyesine çıkarılması seçeneği masaya yatırıldı.

Cepte yine 12 taksit imkanı

Mevcut uygulamada 20 bin TL’nin altındaki cep telefonları için 12 aya kadar taksit imkanı sunulurken, bu fiyatın üzerindeki modellerde taksit süresi 3 ayla sınırlandırılıyor. Hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte daha fazla telefon modelinin 12 taksit kapsamına alınması planlanıyor. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı düzenlemenin mayıs sonu ya da haziran ayında duyurulması bekleniyor.

Taksit limitinin genişletilmesinin özellikle orta segment akıllı telefonlarda piyasayı hareketlendirmesi bekleniyor. Uzmanlara göre yapılacak güncelleme, yılın ikinci yarısında satışlara yüzde 15 ila 20 arasında katkı sağlayabilir. Düzenlemenin, hem dijital dönüşüm sürecini hızlandırması hem de son dönemde daralma yaşayan perakende sektörüne destek olması öngörülüyor.